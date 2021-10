Arnold Schwarzenegger non voleva Jamie Lee Curtis nel cast di True Lies

I legami di amicizia sono più forti di qualsiasi film hollywoodiano. Per questo motivo Arnold Schwarzenegger non voleva che Jamie Lee Curtis si unisse al cast di True Lies.

Come riportato da Cinema Blend, nel 1992 Arnold Schwarzenegger ha lavorato insieme a Tony Curtis dirigendolo in Eroe per famiglie. Questo - unito alla forte differenza di età con Jamie Lee Curtis - è il motivo per cui l'ex governatore della California non avrebbe voluto la protagonista di Halloween - La notte delle streghe nel cast di True Lies.

Nel corso di un'intervista con Yahoo! Entertainment, Jamie Lee Curtis ha riflettuto su questo aspetto. La protagonista dell'ultimo film della saga di Halloween (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Halloween Kills) ha raccontato: "Arnold amava Tony Curtis e mi conosceva soltanto in qualità di sua figlia. Sono sicura che Arnold pensava di dover baciare una sorta nipote o parente. Infatti non mi voleva in quel film. Io credo che lui ritenesse strana una cosa del genere. Ci conoscevamo un minimo e, in effetti, non credo che mi abbia mai vista come la sua partner femminile ma semplicemente come la figlia di Tony Curtis. Poi James Cameron ha detto: 'No, ho scritto questo ruolo per lei! Ci deve essere!'".

Oggi è difficile pensare a un titolo quale True Lies interpretato da un'attrice diversa da Jamie Lee Curtis che, insieme ad Arnold Schwarzenegger, ha dato vita a un duo assolutamente iconico.