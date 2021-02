True Detective: HBO svilupperà la quarta stagione senza Nic Pizzolatto

La quarta stagione di True detective verrà sviluppata da HBO senza il coinvolgimento del creatore della serie, Nic Pizzolatto. A rivelarlo è il responsabile dei contenuti di HBO Max, Casey Bloys, che ha parlato della possibilità di trovare una strada da percorrere senza l'uomo che ha contribuito a dare vita alla serie antologica di successo.

True Detective: Matthew McConaughey e sullo sfondo Woody Harrelson nell'episodio The Long Bright Dark

"Si può dire con certezza che stiamo lavorando con un paio di scrittori per trovare il tono giusto. È sicuramente un'area che molto interessante e penso che sarebbe intrigante il contributo di una nuova voce" ha dichiarato Casey Bloys a Deadline. "La qualità è ciò che ci guida quindi se ci ritroveremo con uno script che non riteniamo rappresentativo o di qualità non sufficientemente elevata, non faremo qualcosa solo per farlo."

Lo scorso anno Nic Pizzolatto aveva lanciato alcune idee per una eventuale prossima stagione nel corso di un'intervista a IndieWire anticipando la sua intenzione di fare un salto di qualità:

"Ho avuto questa idea, la ritengo davvero un'idea davvero forte, sarebbe qualcosa che non avevo mai visto prima in televisione. Ma da allora, ho avuto un'altra idea di cui ho parlato con un attore e che, per me, sarebbe la cosa più eccitante che potessimo fare con True Detective... penso che sarebbe davvero fantastico per i fan. Ma non so se ce la faremo."

A quanto pare l'intenzione di HBO era di proseguire la collaborazione con Nic Pizzolatto, ma la cosa non avrebbe funzionato come ha svelato lo sceneggiatore a Esquire:

"Credo che HBO sarebbe stata felice di realizzare un'alta stagione. Al momento sono indeciso. Ci sono un paio di altri progetti in cui sono coinvolto direttamente e credo di essere arrivato a un punto fermo con la trilogia. Ho un'idea folle per un'altra stagione, ma credo che la lascerò sedimentare per un po' di tempo per focalizzarmi sugli altri progetti."