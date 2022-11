True Detective 4: al via le riprese della nuova stagione, Night Country, capitanata da Jodie Foster (FOTO)

True Detective sta per fare ritorno con una nuova stagione, la quarta, che vedrà protagonista l'attrice premio Oscar Jodie Foster. Il titolo ufficiale di True Detective 4 è True Detective: Night Country. HBO ha diffuso la prima foto del set, con il ciak in bella vista, per celebrare l'inizio delle riprese e ha pubblicato via Twitter la prima pagina della sceneggiatura in cui viene evidenziato il cambio di location. Dopo la Louisiana, la California, e gli Ozarks, i nuovi episodi saranno, infatti, ambientati nella gelida Alaska.

"Una lunga notte d'inverno scende su Ennis, in Alaska. La produzione è iniziata per #TrueDetective #NightCountry. Dai un'occhiata esclusiva alla sceneggiatura del primo episodio di True Detective: Night Country, in arrivo su @hbomax °HBO%=" si legge nel tweet.

La foto del set indica che il ghiaccio avrà un ruolo importante nello show, anche se il significato preciso per il momento non è chiaro. Lo script rivela altre informazioni sull'ambientazione e il titolo indica che la scena si svolge "150 miglia a Nord del Circolo Glaciale Artico".

Che cosa sappiamo di True Detective 4

Ecco la sinossi di True Detective 4: "Quando cala la lunga notte d'inverno su Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica di Tsalal svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) devono affrontare il proprio passato e le oscure verità che giacciono sotto il ghiaccio artico".

Fanno parte del cast anche John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand. Issa López si occuperà di fungere da showrunner, autrice, regista di tutti gli episodi e produttrice esecutiva.