True Detective 4: HBO ordina la produzione della stagione Night Country

HBO ha ordinato la produzione di True Detective: Night Country, la stagione 4 della serie antologica creata da Nic Pizzolatto.

Il progetto ritornerà sugli schermi televisivi dopo gli episodi che hanno avuto come protagonisti Mahershala Ali e Stephen Dorff.

Il quarto racconto al centro di True Detective avrà come protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, pugile che ha esordito come attrice in occasione del thriller Catch the Fair One.

Le due star interpreteranno rispettivamente la detective Lisa Danvers ed Evangeline Navarro che devono scoprire la verità che circonda la misteriosa scomparsa di sei uomini nella città di Ennis, in Alaska, località avvolta dall'oscurità in inverno.

Il creatore Nic Pizzolatto non sarà coinvolto come sceneggiatore e a scrivere gli episodi sarà Issa López, che ha anche l'incarico di showrunner, mentre nel team di autori sarà coinvolto poi Alan Page Arriaga.

Nel team della produzione ci sarà inoltre il regista Barry Jenkins.