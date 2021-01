True Blood: la reazione di Anna Paquin alla notizia del reboot

Sono trascorsi ben sette anni dall'ultima apparizione di Anna Paquin in una puntata di True Blood, serie di cui è stato annunciato da poco un reboot firmato da Roberto Aguirre-Sacasa, già co-creatore di Riverdale. A quanto pare, Anna Paquin è rimasta sorpresa nel leggere la notizia ma è decisamente ottimista nei confronti del progetto.

True Blood: Anna Paquin in una scena del finale di serie, Thank You

Nella corso della storia di True Blood, Anna Paquin ha interpretato Sookie Stackhouse. Successivamente alla conclusione della serie, poi, l'attrice è stata coinvolta in The Irishman, The Affair e Flack. In occasione di una conversazione con Collider, l'attrice si è lasciata andare ad una serie di candide affermazioni sul reboot di Aguirre-Sacasa. Quando le è stato chiesto se fosse sorpresa relativamente al progetto, la Paquin ha risposto: "Non so, no. A dire il vero sì. Nemmeno Charlaine Harris ne era al corrente. I telefoni di tutti noi hanno iniziato a squillare e ci siamo trovati davanti all'idea che il nostro show potesse essere rivitalizzato".

True Blood: l'ultima scena del finale di serie, Thank You

Anna Paquin ha continuato a parlare della sua esperienza sottolineando quanto sia importante rimanere in contatto con i membri dei cast di vecchi film o serie in cui si è stati coinvolti. Sul legame che caratterizza il cast di True Blood, l'attrice ha affermato: "Noi viviamo in un'epoca di narrazioni allargate che hanno reso pratica standard i reboot e i sequel. Quindi, è arrivata l'ora del reboot di True Blood? Non saprei. Non è il mio campo. Ho trascorso lì alcuni degli anni migliori della mia vita. Non so se raccontare altre storie connesse a quel mondo abbia davvero qualcosa a che fare con quanto abbiamo fatto noi. Ogni spettacolo dà vita ad una piccola famiglia. Durante il lockdown abbiamo dato vita ad una chiamata su Zoom. Eravamo più di 75...Nel corso degli anni, siamo sempre rimasti legati".

In occasione di questo reboot, è possibile che Anna Paquin possa riprendere il ruolo di Sookie? Al momento non sono state ufficializzate conferme. A questo proposito, la star di Flack ha dichiarato: "Spero che possa andare tutto bene. Non so quanto noi vecchi possiamo essere utili. Ovviamente, si tratta di un racconto soprannaturale con infinite possibilità. Tutto può accadere e ci saranno sempre nuove storie da raccontare". Al momento, tutte le stagioni di True Blood sono disponibili su HBO Max.