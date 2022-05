Troppo cattivi in vetta al box office USA seguito da Sonic 2 e Animali Fantastici - I segreti di Silente

Negli Stati Uniti, il box office del weekend è stato dominato da Troppo cattivi, seguito a ruota da Sonic 2 e Animali Fantastici - I segreti di Silente. In modo particolare, il film d'animazione distribuito da Universal Pictures ha guadagnato ulteriori 16 milioni di dollari e ha sfiorato i 45 milioni totali.

A seguire Troppo Cattivi - The Bad Guys al secondo posto è Sonic 2 che, forte di un weekend da circa 12 milioni, sale a un totale complessivo di circa 161 milioni di dollari. Terzo posto per Animali Fantastici - I segreti di Silente, che guadagna poco più di 8 milioni di dollari e sfiora gli 80 complessivi. Il nuovo film del Wizarding World (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Animali Fantastici - I segreti di Silente) è, al momento, primo al box office italiano.

Quarto posto per The Northman, i cui ulteriori 6 milioni e 300 mila dollari alzano il totale complessivo a circa 23 milioni. Il quinto posto è occupato dallo sci-fi Everything Everywhere All at Once che, con i suoi 5 milioni e mezzo di dollari incassati nel weekend, raggiunge la cifra di circa 36 milioni di dollari complessivi.

Più giù si trova The Lost City che, negli USA, sta andando molto meglio che in Italia. Il film con Sandra Bullock e Channing Tatum sfiora i 91 milioni di dollari complessivi. Infine, la classifica è chiusa da The Unbearable Weight of Massive Talent, Memory, Father Stu e Morbius.

Negli USA, il film del Sony's Spider-Man Universe con Jared Leto ha raggiunto un totale di circa 72 milioni di dollari.