Troppo Cattivi in blu-ray, la recensione: video al top e un pacchetto di extra sorprendenti

Troppo cattivi: una foto

È stato uno dei maggiori successi di animazione dell'anno, ha vinto il Pulcinella Award alla ventiseiesima edizione di Cartoons on the Bay, ha divertito e fatto appassionare con personaggi decisamente affascinanti e un taglio tipico da cinema d'azione: adesso il film Dreamworks basato su una serie di graphic novel per bambini, approda in homevideo e come vedremo nella recensione di Troppo Cattivi in blu-ray, il prodotto targato Universal non solo meraviglia sul piano tecnico, ma offre anche un nutrito e gustoso pacchetto di extra. Il modo migliore per scoprire o riapprezzare le gesta di un gruppo di curiosi criminali autori di numerose rapine che dopo essere stati catturati, dovranno fingere di essere diventati buoni per cavarsela.

Video e croma perfetti per esaltare il look dei personaggi e lo stile visivo del film

Il blu-ray Universal di Troppo Cattivi - The Bad Guys che abbiamo potuto analizzare, presenta un video che esalta il mondo antropomorfo in cui si muove la storia e l'estetica molto particolare dei personaggi, quasi una miscela tra CGI all'avanguardia e un'animazione dal chiaro sapore di atmosfere anni '70. Il risultato è un quadro nitido, ricco di dettagli e decisamente particolare sul piano cromatico. I modelli dei personaggi sono resi in maniera efficace fin nei minimi particolari, ma anche le ambientazioni sono ben caratterizzate. Si diceva di croma particolare: infatti le immagini a lungo mostrano colori sobri e più contenuti per un prodotto di animazione, ma molto piacevoli proprio perché più naturali e comunque fedeli al look scelto. Quando però ci sono le scene in cui spingere sul colore più brillante o sgargiante, il quadro assume regolarmente un aspetto più intenso, mentre il nero resta sempre profondo e il bianco brillante.

Troppo cattivi, la recensione: Una pittoresca banda di criminali animati

L'audio italiano: energia e spazialità, ma che invidia per il Dolby Atmos inglese e tedesco

Troppo cattivi: un momento del film

Per quanto concerne l'audio, la traccia italiana propone un Dolby Digital Plus 7.1, sicuramente di buon livello e piuttosto coinvolgente durante le scene più movimentate. Certo c'è un po' di rammarico a notare la presenza del più performante Dolby Atmos non solo in lingua inglese, ma anche in tedesco. In ogni caso, come detto, la traccia ha comunque una sua energia, la colonna sonora abbraccia davvero con calore da tutti i diffusori, mentre la dislocazione degli effetti sonori è precisa e assicura una notevole spazialità, soprattutto nelle sequenze più spettacolari. Solo l'impatto dei bassi sembra un po' limitato, soprattutto rispetto al Dolby Atmos che a parte questo vantaggio impressiona maggiormente per microdettaglio e ampiezza generale, potendo contare anche sulla verticalità degli effetti.

Troppo cattivi: una sequenza

Gli extra: commento audio, un minifilm e un'ora di contenuti speciali

Troppo cattivi: una foto del film animato

Ma dove l'edizione Universal meraviglia rispetto ad altri prodotti di animazione è nella quantità di contenuti speciali, con un'ora di contributi ai quali si aggiunge un commento audio corale che coinvolge il regista Pierre Perifel, il produttore Damon Ross, il responsabile dello storyboard Nelson Yokota, il responsabile dell'animazione dei personaggi JP Sans e lo scenografo Luc Desmarchelier. Per quanto riguarda gli extra veri e propri, si comincia con il minifilm esclusivo Rubino Maraschino (4'), dove i protagonisti sono ancora i Troppo cattivi impegnati in un'altra avventura. A seguire cinque scene eliminate, compresa l'apertura originale, tutte proposte a livello di disegno a parte l'ultima post credit: in tutto sono 11 minuti.

Troppo cattivi: un'immaginel del film animato

Si prosegue con Ideazione del piano: girare Troppo Cattivi (7') che focalizza il passaggio dai libri originali allo storyboard e fino allo schermo, con cast e troupe che raccontano lo stile d'animazione, la storia e il lavoro sulle voci. Troviamo poi Scelta della squadra (7') sul cast che dà la voce ai personaggi nella versione originale nel quale spicca Sam Rockwell, e Si va in scena: lettura di gruppo (6') con il cast riunito attorno al tavolo per una lettura che coinvolge tutti. Si entra poi nel Negozio di ghiaccioli di Snake, in pratica delle ricette per imparare a realizzare una versione personale dei ghiaccioli, il tutto diviso in due parti: Ricette di ghiaccioli (3' e mezzo) e Come travestire i ghiaccioli (3' e mezzo), a sua volta diviso in tre sezioni. Si chiude con Dalla stanza dei disegnatori, con le istruzioni del responsabile dello storyboard Nelson Yokota divise in due parti: Come realizzare uno storyboard (4' e mezzo) e poi Come disegnare Wolf, Snake, Shark, Tarantolae Piranha (12').