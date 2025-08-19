Troppo Cattivi 2: nella nostra clip esclusiva, la nuova gang 'al femminile' lancia la sua sfida a Mr. Wolf

Le minacce di una gang al femminile guidata dalla feroce Kitty Kat al centro della clip esclusiva di Troppo cattivi 2, sequel della scoppiettante pellicola d'animazione targata DreamWorks, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 20 agosto con Universal Pictures.

Stavolta Mr. Wolf e i suoi troppo cattivi, impegnati vanamente a cercare occupazioni rispettabili che li tengano lontani dal mondo del crimine, se la dovranno vedere con le troppo cattive, una gang grintosa guidata da una felina di nome Killy Kat pronta a tutto pur di ottenere i suoi scopi.

Una scena di Troppo cattivi 2

Il Video Esclusivo di Movieplayer: l'offerta che non si può rifiutare

Nella clip vediamo Kitty, supportata da Doom e Pigtail Pretrova, intenta a illustrare a Wolf e ai suoi scagnozzi il piano che ha in mente. Di fronte al cortese, ma fermo rifiuto di Wolf, motivato dalla sua volontà di rimanere finalmente onesto, Kitty chiarisce minacciosamente che la sua non è una richiesta.

L'Analisi della Clip: Cosa ci rivela il primo incontro?

Come ricorda la nostra recensione del primo Troppo cattivi, i personaggi che danno il nome al divertente franchise animato sono una banda di animali criminali celebri per i loro furti colpi da maestro e per la loro incredibile capacità di eludere le autorità. Alla fine del primo film la gang esce di prigione pronta a redimersi. Ed è ciò che Mr. Wolf e i suoi compari provano a fare nel sequel in arrivo, dove li ritroviamo impegnati a redimersi e in cerca di un lavoro onesto che li tenga lontani dalle malefatte. Tuttavia, vengono richiamati in azione per affrontare un'ultima missione su ordine di una squadra criminale tutta al femminile.

Mentre i nostri eroi animaleschi tentano di preservare la ritrovata onesta, e di cercare faticosamente un'occupazione che gli permetta di sbarcare il lunario senza delinquere, il motore di Troppo cattivi 2 è il rapimento e il ricatto ai danni della gang di Mr. Wolf da parte delle troppo cattive. Kitty non dà libertà di scelta ai nostri eroi, ma li costringe a partecipare a un piano rocambolesco, sfruttando le loro abilità criminali per arricchirsi.

Se non aiuteranno Kitty, Pigtail e Doom, i troppo cattivi verranno incastrati per crimini che non hanno commesso e perderanno la possibilità di redenzione. All'inizio la banda accetta solo per riabilitare la propria reputazione, ma ben presto Wolf inizia a rendersi conto che gli mancano il brivido e le facili ricompense della vita criminale. Focale la domanda che gli rivolge Kitty: "E se la vita criminale fosse la tua vita migliore?" La risposta agli spettatori.

Chi sono le troppo cattive?

Facciamo la conoscenza delle troppo cattive quando la gang femminile composta da Kitty Kat, Pigtail e Doom, che si fa chiamare Susan, rapisce la banda di Mr. Wolf. L'obiettivo di Kitty è costringere i rivali ad aiutarle a rubare il razzo sperimentale MOON-X usando come ricatto un filmato segreto che rivela il passato criminale della governatrice volpe Diane Foxington. Impegnato a evitare che la sua reputazione venga rovinata, Wolf acconsente con riluttanza.

A comporre la gang delle troppo cattive troviamo Kitty Kat, leopardo delle nevi femmina crudele e psicopatica che usa l'arma della minaccia per ottenere ciò che vuole. A darle voce è l'attrice Danielle Brooks. Pigtail Petrova, doppiata da Maria Balalova, è una suina capace di forza bruta, ma dotata anche di sottili capacità come truffatrice, mentre la pennuta Doom (Natasha Lyonne) appare cortese e innocente, ma presto rivelerà le sue vere intenzioni e le abilità che la rendono una letale assassina con un coltello in mano.

Troppo Cattivi 2 vede, inoltre, riconfermato il cast vocale del primo film capitanato, in versione originale, dall'elegante borseggiatore Mr. Wolf, doppiato da Sam Rockwell. Marc Maron doppia Mr. Snake, il professionista delle casseforti, Craig Robinson dà voce a Mr. Shark, il maestro del travestimento; Anthony Ramos interpreta l'irascibile Mr. Piranha mentre Awkwafina è la voce di Ms. Tarantola, la hacker soprannominata "Webs", e Zazie Beetz doppia Diane Foxington.

Una scena di Troppo cattivi 2

Il regista parla del legame col primo film

Basato sulla serie di libri best-seller del New York Times scritta da Aaron Blabey, Troppo Cattivi 2 è diretto da Pierre Perifel, già regista del primo film, prodotto da Damon Ross, e co-diretto da JP Sans. La colonna sonora è affidata nuovamente al compositore Daniel Pemberton. Parlando della continuità tra il primo troppo cattivi a il seguito in arrivo nei cinema, Perifel ha spiegato a Skwigly:

"Prima di iniziare, sapevo che sarebbe stato difficile e nuovo, quindi ero molto più preparato. La cosa un po' complicata da gestire è stata la pressione che mi autocreavo pensando, 'Ora sono responsabile della realizzazione di un sequel e voglio assicurarmi che sia buono come il primo". Ciò che ho praticato sempre di più è la capacità di guardare al macro e immergermi nel micro, passando costantemente dalla prospettiva a volo d'uccello al dettaglio, senza mai perdere di vista il quadro generale, perché questo è letteralmente il lavoro di un regista: avere la visione d'insieme".