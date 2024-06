Il Trono di Spade: il nuovo spin-off in arrivo rovinerà il finale di House of the Dragon?

L'annunciato spin-off de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, minaccia di rovinare il finale di House of the Dragon ben prima della conclusione della serie HBO, la cui seconda stagione ha debuttato lo scorso weekend.

Mentre la produzione di A Knight of the Seven Kingdoms è appena iniziata, la seconda stagione di House of the Dragon è attualmente in onda e riprende da dove si era interrotta la prima stagione. Anch'essa prequel de Il Trono di Spade, è ambientata circa due secoli prima della serie originale della HBO, basata sulle opere di George R. R. Martin.

Utilizzando le sezioni del libro di Martin del 2018 Fire & Blood come base, House of the Dragon si concentra sulla Casa Targaryen - la linea che alla fine genererà Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) circa 172 anni dopo. Ambientata 100 anni dopo che i Sette Regni sono stati uniti, gli eventi culminano nella caduta della Casa Targaryen.

House of the Dragon: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Il nuovo spin-off rovinerà House of the Dragon?

Mentre il finale della prima stagione aveva messo in moto la guerra di successione, A Knight of the Seven Kingdoms minaccia di rovinare l'iconica "Danza dei Draghi" prima ancora che essa venga proposta sullo schermo.

A Knight of the Seven Kingdoms, HBO conferma la data d'uscita del nuovo spin-off de Il trono di spade

Adattata dalla novella di George R. R. Martin "The Hedge Knight", la serie sarà ambientata circa 100 anni dopo gli eventi di House of the Dragon, il che significa che l'ultimo spinoff di Game of Thrones probabilmente rivelerà come si concluderà la guerra di successione dei Targaryen. Visto che la data d'uscita è fissata per il 2025 e che House of the Dragon è stata rinnovata per una Stagione 3, sembra quasi impossibile che il primo non conterrà spoiler. L'unica potenziale grazia di salvezza, tuttavia, potrebbe essere il punto di vista differente adottato dallo show.

Invece di addentrarsi nella politica delle grandi casate e dei regni in guerra di Westeros, lo spinoff seguirà Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e il suo scudiero, Egg (Dexter Sol Ansell), mentre interagiscono con la gente comune dei Sette Regni. Tuttavia, è difficile immaginare che lo spin-off scelga di evitare del tutto l'esito della "Danza dei Draghi". Dopotutto, A Knight of the Seven Kingdoms avrà come protagonisti i Targaryen, il che significa che qualcosa dell'epica conclusione di House of Dragon verrà spoilerato.