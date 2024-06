House of the Dragon 3: HBO annuncia il rinnovo della serie

Il 17 giugno ritornerà sugli schermi di Sky e NOW la serie House of the Dragon e HBO ha annunciato il rinnovo per la stagione 3.

Il 17 giugno arriverà sugli schermi di Sky e NOW la seconda stagione di House of the Dragon e, nell'attesa, HBO ha annunciato il rinnovo per il capitolo 3 dell'adattamento televisivo del romanzo Fuoco & Sangue scritto da George R.R. Martin.

Lo show proporrà nelle prossime settimane otto nuovi episodi che seguiranno la cruenta guerra civile che dividerà la famiglia Targaryen.

Cosa racconta la stagione 2 di House of the Dragon

Nel secondo capitolo della storia prequel de Il Trono di Spade, Westeros sarà sull'orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. Il regno si dividerà in due gruppi e tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

Il cast di House of the Dragon comprende i protagonisti della prima stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli interpreti torneranno anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

L'annuncio del rinnovo

Francesca Orsi di HBO ha annunciato il rinnovo dichiarando: "George, Ryan e il resto dei nostri incredibili produttori esecutivi, membri del cast e della troupe, hanno raggiunto nuove vette con la fenomenale seconda stagione di House of the Dragon. Siamo ammirati dall'imponente sforzo che l'intero team ha compiuto nella creazione di una spettacolare stagione 2, con una portata e una grandezza che hanno paragoni solo con il suo cuore. Non potremmo essere più elettrizzati nel continuare la storia dei Targaryen e guardare questo team mentre arde luminoso di nuovo per la stagione tre".