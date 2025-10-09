Tron: Ares, il sequel con Jared Leto contiene una scena post-credits?

A 15 anni dall'uscita nelle sale di Tron: Legacy, Disney ha finalmente riportato in auge il franchise con Tron: Ares, il tanto atteso terzo film della saga, da oggi nelle sale. Ma l'azione finisce quando iniziano i titoli di coda? O i fan saranno ricompensati per la loro pazienza con una scena post-credits?

Le scene post-titoli di coda esistono da molto, molto tempo, ma il pubblico si aspetta di vederle soprattutto nei grandi blockbuster. La Disney è, per molti versi, la regina delle scene post-credits moderne.

Il Marvel Cinematic Universe le ha rese incredibilmente popolari nel mondo del cinema, spesso anticipando ulteriori sviluppi dei capitoli successivi. A volte sono solo un inside joke, ma il più delle volte contengono informazioni importanti per i fan più accaniti.

TRON: Ares - La scia luminosa di una moto dei personaggi digitali

Tron: Ares contiene una scena post-credits?

Per andare dritti al punto: sì, Tron: Ares ha una scena dopo i titoli di coda che i fan di lunga data vorranno vedere. Tuttavia, si tratta per essere più precisi di una scena inserita a metà dei titoli di coda ed è l'unica inserita nella pellicola, quindi non ci sarà bisogno di attendere in sala fino alla fine.

Quanto è importante questa scena? Senza entrare nel territorio degli spoiler, si tratta di un momento cruciale che avrà un significato particolare per i fan della saga di Tron. Per chiunque guardi questo film solo per il gusto di farlo, sta a voi decidere se siete interessati a ciò che viene mostrato nei titoli di coda.

Il film racconta la storia di Ares, un programma altamente sofisticato proveniente dal mondo digitale, che viene inviato nel mondo reale per una missione pericolosa. La sua comparsa segna il primo contatto dell'umanità con entità dotate di intelligenza artificiale, aprendo la strada a uno scontro - o forse a una convivenza - tra due realtà apparentemente molto distanti tra loro.

TRON: Ares - Jared Leto in una sequenza del film

L'approccio di Jared Leto al ruolo di Ares

"Mostro semplicemente la mia vera personalità: vuota, piatta, clinica", ha scherzato Jared Leto quando gli è stato chiesto quale fosse il suo approccio nell'interpretare Ares. "No, è una domanda interessante perché mi ha posto una sfida piuttosto difficile. In un certo senso, è più facile quando hai molto a cui aggrapparti, e io sono abituato a esplorare alcuni degli aspetti più coloriti dei personaggi".

"Ares riguarda molto l'efficienza; io lo vedo come una sorta di samurai stoico. Sai, nessun movimento sprecato?", ha continuato la star di Suicide Squad. "Non è una persona molto espressiva e probabilmente non è il tipo che parla dei propri sentimenti, soprattutto all'inizio del film, ma poi intraprende un viaggio. Comincia ad aprirsi".