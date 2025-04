Tron: Ares, il regista paragona il personaggio di Jared Leto a una versione dark di Pinocchio

Nel corso di una recente intervista, Joachim Rønning, regista del prossimo capitolo della saga sci-fi Tron, ha offerto un'inaspettata chiave di lettura per il personaggio centrale di Tron: Ares, interpretato da Jared Leto. Rønning lo ha descritto come "una sorta di Pinocchio", tracciando un curioso paragone con l'iconico personaggio della letteratura per l'infanzia.

Tron: Ares rappresenta il terzo film della celebre saga, dopo il classico del 1982 e il sequel Tron Legacy uscito nel 2010. Il riferimento a Pinocchio, il burattino creato da Geppetto e protagonista del romanzo di Carlo Collodi pubblicato nel 1883, serve a sottolineare il desiderio del protagonista di trascendere la propria natura artificiale. Pinocchio, infatti, aspira a diventare un bambino vero - un elemento che torna anche in questa nuova interpretazione fantascientifica.

Jared Leto nei panni di Ares: "vuole essere un ragazzo vero"

Parlando con la rivista Empire, Rønning ha raccontato: "So che può sembrare un cliché, ma ho sempre immaginato Ares come una versione moderna di Pinocchio", spiegando che il personaggio "desidera diventare un ragazzo vero".

TRON: Ares, la prima foto del film

La sinossi ufficiale del film descrive Ares come un sofisticato programma digitale inviato nel mondo reale con una missione ad alto rischio, evento che segna il primo contatto diretto tra l'umanità e forme di intelligenza artificiale autonome.

Secondo il regista, proprio l'origine digitale del personaggio lo rende un osservatore inedito del comportamento umano. "È come un neonato che si affaccia sul mondo per la prima volta", ha affermato, sottolineando l'importanza di permettere al pubblico di esplorare la realtà attraverso lo sguardo di Ares.

"Ci sono dettagli della nostra quotidianità che diamo per scontati o che nemmeno notiamo più", ha aggiunto Rønning. "Volevamo porre l'accento su questo, ma anche su un interrogativo più profondo: cosa significa, davvero, essere umani? Una domanda ancora più centrale se a porsela è un programma informatico".

Tron: Ares, la locandina italiana del sequel Disney

Il cast di Tron: Ares vede, oltre a Jared Leto, anche Greta Lee nel ruolo di Eve Kim ed Evan Peters nei panni di Julian. Tra gli altri nomi spiccano Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith e Gillian Anderson. Inoltre, Jeff Bridges tornerà a vestire i panni dello storico Kevin Flynn. L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 9 ottobre 2025.