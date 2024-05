Tron: Ares, il regista celebra la fine delle riprese del film con Jared Leto postando foto mozzafiato dei set

Il regista di Tron: Ares Joachim Rønning ha confermnato ufficialmente la fine delle riprese del sequel sci-fi Disney pubblicando sui social media una serie di suggestive immagini del dietro le quinte.

Dopo l'originale Tron del 1982, divenuto rapidamente un classico della fantascienza, e dopo il sequel del 2010 Tron: Legacy, la star Jared Leto è protagonista di questa nuova avventura mozzafiato incentrata su un programma chiamato Ares che lascia il regno digitale e intraprende una missione nel mondo reale.

Nelle foto pubblicate su Instagram da Joachim Rønning vengono svelati gli incredibili set creati a Vancouver, incluso uno sguardo sfocato su quello che sembra essere un ciclo di luce nel mondo reale.

"Abbiamo finito le riprese di TRON: ARES. Grazie a una troupe incredibile e instancabile, credo davvero che abbiamo oltrepassato i limiti della realizzazione di questo film. Anche nel corso delle sei settimane di riprese notturne non avete mai rallentato. Un grande ringraziamento va al nostro meraviglioso cast per aver dato tutto sullo schermo, non vedo l'ora di mostrare al mondo quello che abbiamo fatto" scrive Rønning a commento delle foto.

Che cosa sappiamo su Tron: Ares

Tron: Ares vede la star Jared Leto protagonista nel ruolo di Ares. Quando il fantasy fantascientifico di Rønning arriverà finalmente nei cinema nell'ottobre del 2025, saranno passati quasi 15 anni dall'uscita di Tron Legacy. Ad affiancarlo ci sarà il ritorno di un veterano della saga, Jeff Bridges. Tuttavia, Bridges non ha specificato se tornerà nei panni di Kevin Flynn o se riprenderà anche il ruolo di Clu - forse entrambi. Durante un'apparizione nel podcast Film Comment l'attore ha dichiarato:

"Questo sabato partirò per recitare un ruolo nel terzo capitolo della storia di Tron. Ne sono entusiasta. Jared Leto è la star di questa terza avventura. Sono davvero ansioso di lavorare con lui. Ho ammirato il suo lavoro passato".