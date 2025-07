Tron: Ares, Evan Peters e Gillian Anderson nelle nuove foto del film

Due nuove foto del film TRON: Ares ritraggono i personaggi interpretati nel nuovo capitolo del franchise da Evan Peters e Gillian Anderson.

I fan dovranno attendere il 10 ottobre prima di poter assistere all'avventura che avrà come star l'attore premio Oscar Jared Leto e potrà contare sul ritorno nel cast di Jeff Bridges.

Cosa racconterà Tron: Ares

Il regista Joachim Rønning ha diretto Tron: Ares da una sceneggiatura di Jesse Wigutow, che ha firmato lo script basandosi su una storia sviluppata con David Digilio usando i personaggi creati da Steven Lisberger e Bonnie MacBird.

La sinossi ufficiale anticipa che al centro della trama c'è un programma molto sofisticato chiamato Ares che viene mandato dal mondo digitale a quello reale per compiere una missione pericolosa, portando inoltre al primo incontro dell'umanità con l'Intelligenza Artificiale.

Oltre al protagonista Jared Leto nel ruolo di Ares, tra i protagonisti ci saranno anche Greta Lee nei panni di Eve Kim, e Jodie Turner-Smith, che interpreterà la nuova antagonista del film, Athena.

Tra i personaggi coinvolti ci saranno anche Julian Dillinger e sua madre, personaggi interpretati da Evan Peters e Gillian Anderson, ritratti in due foto tratte dal film.

Le anticipazioni sui personaggi

La star di X-Files, in un'intervista rilasciata al magazine Empire, ha parlato del proprio personaggio raccontando: "Avendo un figlio che si comporta nel modo in cui si comporta Julian, e provando a fare i conti con le sue azioni, dal punto di vista emotivo e logistico, il loro rapporto ha un livello di stress e tensione in più".

Peters, invece, durante l'evento D23 Expo, aveva anticipato che la presenza di un Dillinger nella storia non fa presupporre nulla di buono, considerando che Ed Dillinger (David Warner) era l'antagonista del primo film.