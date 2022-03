TRON 3: Jared Leto svela che presto potrebbero esserci degli aggiornamenti sul sequel

TRON 3 è ancora in fase di sviluppo e Jared Leto ha anticipato che potrebbero presto esserci degli aggiornamenti sul progetto.

Nel 2020 l'attore premio Oscar era stato annunciato come protagonista del sequel, tuttavia per ora i produttori non hanno più condiviso ulteriori dettagli.

Jared Leto, intervistato da ScreenRant, ha dichiarato parlando di Tron 3: "Sono un superfan di Tron e stiamo lavorando duramente al nuovo capitolo con i nostri incredibili partner alla Disney".

L'attore, prossimamente protagonista sul grande schermo come star di Morbius, ha quindi aggiunto: "Si tratta semplicemente di un gruppo fantastico di persone creative. Ci stiamo avvicinando. Lo stiamo facendo sempre di più e chi lo sa? Qualcosa potrebbe arrivare prima di quanto si possa pensare".

Alla regia del film dovrebbe essere impegnato Garth Davis, già dietro la macchina da presa di Lion. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, il sequel dovrebbe intitolarsi Tron: Ares.

Il cult TRON, uscito nelle sale nel 1982, aveva come star Jeff Bridges nel ruolo di Kevin Flynn, un programmatore di computer trasportato all'interno dei circuiti integrati della macchina che tenta di sfuggire con l'aiuto della sua abilità di programmazione.

Nel 2010 è stato realizzato il sequel Tron Legacy, in cui Flynn è disperso da 20 anni. Il suo figlio, Sam, viene trasportato accidentalmente all'interno degli stessi circuiti in cui era stato digitalizzato il padre e scopre che Clu, alleato divenuto nemico, è intrappolato insieme a lui nella macchina. Il film ha ricevuto un'accoglienza controversa, ma è stato lodato per l'uso di effetti digitali ed è risultato un successo al botteghino.