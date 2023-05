Tron 3: ecco dove e quando si terranno le riprese del nuovo film

Sin dal suo annuncio ufficiale avvenuto mesi fa le voci attorno a Tron 3 si sono affievolite. Grazie a una recente indiscrezione emersa in rete, però, possiamo scoprire la data di inizio delle riprese e soprattutto la location scelta.

Secondo Production List le riprese dovrebbero iniziare il 3 luglio e svolgersi a Vancouver, in Canada. Il film sarà diretto da Joachim Rønning, regista dell'ultimo Pirati dei Caraibi.

L'ultimo capitolo del franchise è stato Tron: Legacy. La storia portata sul grande schermo nel 2010 aveva come protagonisti Garret Hedlund e Olivia Wilde proseguendo il racconto iniziato negli anni '80 con Jeff Bridges nel ruolo di un uomo che rimane bloccato in un programma chiamato Grid, dove deve partecipare a delle sfide pericolose e potenzialmente mortali.

Tron: Come 40 anni fa vedevamo il futuro

Il protagonista del nuovo film sarà Jared Leto. Un casting che non è andato particolarmente a genio alla fanbase sui social, ancora "scottati" dall'enorme flop di Morbius. Senza dimenticare la controversa performance in Blade Runner: 2049, altro film che ha deluso le aspettative al botteghino. Non sono mancati i vari meme e tweet che hanno criticato l'attore, spiegando come si prepari a rovinare un altro franchise ben consolidato. Leto sarà anche produttore della pellicola.

Di cosa parla il nuovo Tron

Questo sequel di Tron: Legacy approfondisce la narrazione di Ares, offrendo ai fan un'esperienza unica e coinvolgente all'interno dell'universo di Tron. Con immagini all'avanguardia, sequenze d'azione ipnotiche e un'avvincente esplorazione del viaggio di Ares, questo film promette di essere un'aggiunta emozionante all'iconico franchise di Tron.