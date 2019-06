Trolls World Tour: Justin Timberlake e Anna Kendrick cantano nel trailer del sequel

Le ugole di Justin Timberlake e Anna Kendrick tornano ad allietarci nel trailer di Trolls World Tour, sequel del fortunato film d'animazione Trolls.

Il trailer si apre riallacciandosi agli eventi di Trolls, con Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) sorpresi di scoprire di far parte di una nutrita comunità di esseri canterini sparsi nelle sei terre e devoti a generi diversi di musica, dal funky al country, dalla techno alla musica classica, pop e rock (qui trovate la nostra recensione di Trolls).

La prospettiva di unire i vari regni dei troll li eccita, ma una minacciosa strega heavy-metal, Queen Barb, proverà a distruggere tutto ciò che non è rock and roll, così la coppia di troll dovrà unire le forze ai compagni per sconfiggere il regno del terrore della nuova nemica.

Nel frattempo Justin Timberlake e Anna Kendrick hanno svelato su Twitter i giocosi character poster dei loro personaggi.

Nel cast vocale di Trolls World Tour faranno la loro comparsa le star della musica Mary J. Blige, Kelly Clarkson, George Clinton, J Balvin, Chance the Rapper e Ozzy Osbourne. Con loro gli attori Kenan Thompson, Anthony Ramos, Jamie Dornan e Sam Rockwell. Trolls World Tour arriverà al cinema il 17 aprile 2020.