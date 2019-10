Trieste Science + Fiction 2019: Terminator: Destino oscuro e le altre anteprime

Terminator: Destino oscuro nel programma del Trieste Science + Fiction 2019. Si avvicina il lancio del Trieste Science+Fiction Festival, la manifestazione dedicata al mondo del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3 novembre. E per scaldare i motori e i cuori dei fan il festival della fantascienza annuncia un altro gruppo di titoli in anteprima della selezione ufficiale 2019.

Si comincia con gli amatissimi e attesissimi cyborg di Terminator: Destino Oscuro creati da James Cameron in proiezione mercoledì 30, proseguendo con Last Sunrise, il primo film cinese in concorso a Trieste, i supereroi negletti di Code 8 e quelli problematici di Blind Spot, fino all'originale interpretazione afro-futuristica di Jesus Shows You the Way to the Highway. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival disegna una mappa del fantastico che invita lo spettatore all'esplorazione di territori inesplorati e avventurosi con un programma che si arricchisce via via di suggestioni fantastiche.

La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi Méliès d'argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospita il meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le istituzioni scientifiche del Sistema Trieste, e la consegna del premio alla carriera ad un maestro del fantastico.