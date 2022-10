Triangle of Sadness, Harris Dickinson: "Non sono per niente come il mio personaggio nel film"

Harris Dickinson, giovane attore britannico emergente, ha parlato della sua interpretazione nel film Palma D'Oro a Cannes Triangle of Sadness, e di come non abbia alcun legame, nella vita reale, con il suo personaggio.

Dal mondo della marina a quello del grande schermo. Il giovane attore britannico Harris Dickinson, che ha soltanto 26 anni, ha parlato del suo casting nel film Triangle of Sadness, Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Il lungometraggio diretto da Ruben Ostlund arriverà tra pochi giorni nelle sale italiane, il 27 ottobre.

Harris Dickinson, parlando di Triangle of Sadness, ha ora dichiarato:"Quando devo interpretare un personaggio cerco di immedesimarmi al massimo. Non appena ho saputo che avrei dovuto interpretare un meccanico, ho studiato tutto quello che potevo sulla professione" ha spiegato ai microfoni di The Guardian. L'attore ha poi aggiunto:"Ovviamente mi sono sentito come un idiota quando ho scoperto che il mio personaggio facesse tutt'altro". Il suo personaggio si presenta infatti a un casting per una campagna di moda con in mano una copia dell'Ulisse di James Joyce.

Carl, questo il nome del suo personaggio, è all'apparenza uno dei più simpatici del film, ma il regista Ruben Östlund non risparmia nessuno nella sua critica sociale. "Forse mi ha scelto tra 120 persone perchè ha visto in me qualcosa di patetico che fosse perfetta per interpretare Carl" ha dichiarato l'attore con un sorriso. "Spero soltanto di non essere come lui nella vita reale. Se mi trovassi su un'isola deserta, avrei più chance di cavarmela rispetto a Carl. Sono cresciuto in campeggio, sono cresciuto accendendo fuochi, quindi ci sono stati momenti sul set in cui il mio ego era in difficoltà".

Harris ha poi voluto ricordare la sua co-star Charlbi Dean, purtroppo scomparsa a soli 32 anni per una malattia improvvisa. "Sentire quella notizia è stato scioccante e terribile. Nessuno della troupe voleva crederci. Charlbi è stata fantastica e la sua performance rimarrà un testamento della sua bravura di cui la sua famiglia dovrebbe essere orgogliosa".