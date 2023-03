Triangle of Sadness in blu-ray, la recensione: ecco tutti i segreti dell'edizione in esclusiva CGTV

La recensione di Triangle of Sadness in blu-ray: il prodotto disponibile in esclusiva solo sul sito CGTV, oltre a un artwork alternativo, sfodera un video brillante e un ottimo audio. Discreti gli extra.

Ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, è stato candidato agli Oscar come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale, adesso Triangle of Sadness è finalmente arrivato in homevideo. E se lo volete vedere in alta definizione, fate attenzione, perché l'edizione blu-ray, che noi abbiamo potuto apprezzare, è in esclusiva solo sul sito di CG Entertainment. Un'edizione che rappresenta sicuramente l'occasione migliore per scoprire o ammirare nuovamente la pluripremiata, travolgente e grottesca commedia firmata da Ruben Östlund.

Triangle Of Sadness: Woody Harrelson in una scena del film

Gli iniziali protagonisti di Triangle of Sadness, che via via diventerà poi un film corale, sono Carl e Yaya, una coppia di modelli che viene invitata a partecipare a una crociera di lusso insieme a un gruppo di ricchi. Una tempesta però trasformerà il viaggio in un'avventura da incubo, i sopravvissuti sbarcheranno su un'isola sperduta dove ogni gerarchia sociale finirà per essere capovolta. Un film da non perdere per la capacità, attraverso il grottesco, di mettere a nudo ipocrisie, pregiudizi e meccanismi sociali, nonché gli aspetti più assurdi della società capitalista.

Il blu-ray con artwork alternativo e un video sempre brillante

Come detto, Triangle of Sadness in blu-ray è in esclusiva solo sul sito CG a questo link. Il prodotto targato CG-Teodora è presentato con un artwork alternativo e contenuti speciali aggiuntivi rispetto alla semplice edizione Dvd. Ma quello che soprattutto conta è ovviamente l'aspetto tecnico, e su questo versante il blu-ray risponde pienamente alle attese. A partire da un video davvero brillante, capace di sfoderare una nitidezza e una solidità eccellenti in ogni circostanza. Il dettaglio è sempre molto elevato, sia sui volti dei protagonisti, sia nelle scene a bordo dello yacht, anche quelle più concitate, sia infine negli esterni sull'isola.

Un frame di Triangle of Sadness

Proprio nelle sequenze sull'isola della seconda parte va apprezzata la notevole compattezza e l'ottima definizione anche nelle panoramiche. La qualità delle immagini non viene meno neanche nelle scene notturne o in quelle con scarsa illuminazione, anzi delineazione dei particolari e profondità rimangono sempre di ottima fattura. Anche il croma da parte sua è brillante, sia negli ambienti caldi dei locali, ma soprattutto nelle suggestive ambientazioni dell'isola.

Audio coinvolgente e suggestivo con una buona dose di bassi

Triangle Of Sadness: una foto

Ottime notizie anche dal reparto audio, dove troviamo un DTS HD Master Audio 5.1 proposto sia per l'italiano che per l'originale. In entrambi i casi si tratta di una traccia molto efficace, che apre subito con un robusto tappeto di bassi nella prima scena e poi offre sempre una notevole spazialità nell'utiilizzo della musica. Ma i risultati più convincenti, nonostante non sia certo un film di azione, si riscontrano nella riproduzione degli effetti e anche delle sfumature più sottili di rumori.

Triangle Of Sadness: una scena

Ad esempio nello yacht durante i momenti della tempesta durante la cena del capitano, sono suggestivi gli effetti sonori di cosa succede fuori vissuti dall'interno della nave. Ma anche negli spazi aperti dell'isola c'è sempre una notevole cura per il dettaglio, dai rumori più violenti a quelli più leggeri e furtivi, con presenza puntale del sub quando la scena lo richiede. Il tutto completato da dialoghi puliti e dall'ottimo timbro.

Gli extra: interviste, scene tagliate e clip

Triangle Of Sadness: Charlbi Dean in una scena drammatica

Si può dire che solo il reparto dedicato agli extra, dotato comunque di circa 23 minuti di materiale, resta un po' sottotono perché ci si aspettava qualcosa in più. In ogni caso troviamo prima le interviste all'attrice Dolly de Leon (3') e al regista Ruben Östlund (11'), nelle quali si sviscerano molti aspetti del film, dal significato dell'opera, al percorso dei personaggi durante la storia, ai metodi delle riprese. A seguire troviamo due scene tagliate dal totale di 6 minuti, che riguardano prima l'incontro tra il capitano e il passeggero con cui gioca al tavolo dopo la tempesta, e poi un colloquio segreto notturno fra Carl e Yaya sull'isola. A chiudere Character Cards (3'), ovvero una serie di brevi spot in italiano di introduzione ai personaggi.