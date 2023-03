Triangle of Sadness: 5 cose da sapere sul film candidato all'Oscar

Tra i candidati per il premio "miglior film" agli Academy Awards di quest'anno figurano una serie di film famosi come Avatar: La via dell'acqua, Top Gun: Maverick e Everything Everywhere All At Once, ma tra i nominati all'Oscar c'è un titolo che potrebbe spiazzare molte persone: Triangle of Sadness, che è stato anche nominato per la migliore sceneggiatura originale e la migliore regia, non ha avuto molto successo al botteghino quando è uscito nelle sale lo scorso ottobre e sicuramente non figura tra le pellicole di alto profilo che sono state candidate ai prestigiosi premi nel 2023.

Un frame di Triangle of Sadness

È un peccato, tuttavia, perché il film diretto da Ruben Östlund, al suo primo lungometraggio in lingua inglese, è indubbiamente uno dei migliori film del 2022 e dovrebbe essere visto dal pubblico più vasto possibile. Tutti coloro che non sanno niente sulla pellicola, che ha ricevuto tre nomination al Premio Oscar e due ai Golden Globe, di seguito troveranno una serie di cose da sapere sul film e degli ottimi motivi per visionarlo il prima possibile.

Triangle of Sadness, intervista a Ruben Östlund: "Ho unito il meglio del cinema europeo e americano"

1. È scritto e diretto dall'acclamato filmmaker Ruben Östlund

Come accennato in precedenza la pellicola è scritta e diretta da Östlund: originario della Svezia, lo sceneggiatore/regista si è guadagnato il plauso della critica molte volte negli ultimi anni, in particolare nel 2014 grazie alla sua commedia drammatica Forza Maggiore. Nel 2017 è tornato sul grande schermo con commedia nera The Square (con Claes Bang, Elisabeth Moss e Dominic West), che gli è valsa la Palma d'oro al Festival di Cannes, e Triangle Of Sadness è il suo primo lungometraggio da allora. Il cineasta ha iniziato a lavorare negli anni novanta come regista di video sciistici, per poi andare a studiare alla scuola di cinema di Göteborg, dove si è laureato nel 2001.

2. Il film scorre divinamente nonostante i suoi 140 minuti

Triangle Of Sadness: Harris Dickinson in una scena del film

È più che comprensibile che anche un amante del cinema possa esitare davanti a un film che ha una durata di due ore e 20 minuti, ma Triangle of Sadness riesce a tenerti incollato davanti allo schermo e non c'è alcun dubbio sul fatto che sia una straordinaria esperienza dal punto di vista cinematografico; non soltanto perché è tremendamente divertente e oltraggioso, ma anche perché la sceneggiatura è scritta meravigliosamente e strutturata in modo impeccabile: la pellicola è divisa in tre capitoli, intitolati Carl e Yaya, lo Yacht e L'isola.

3. Una satira sociale rivolta ai super ricchi

La cultura pop ha preso di mira i super ricchi molto spesso negli ultimi anni, basti pensare a pellicole come Glass Onion - Knives Out, The Menu, Parasite e a serie televisive come The White Lotus e Squid Game. Come abbiamo visto nella nostra recensione del film, Triangle Of Sadness, da questo punto di vista, è sicuramente all'altezza dei suddetti titoli, essendo una commedia satirica incredibilmente tagliente e ben realizzata.

4. Le performance incredibili di Harris Dickinson e Woody Harrelson

Triangle Of Sadness: Woody Harrelson in una scena

Il cast di Triangle Of Sadness non presenta un gran numero di star facilmente riconoscibili, ma tra i protagonisti figurano interpreti del calibro di Harris Dickinson di The King's Man - Le origini, qui nei panni del protagonista Carl, un modello sulla tarda ventina, e Woody Harrelson che interpreta il capitano alcolista della crociera di lusso. Anche Charlbi Dean Kriek si è guadagnata il plauso della critica per la sua interpretazione di Yaya, ma purtroppo è morta prematuramente all'età di 32 anni dopo aver portato a termine le riprese.

Triangle of Sadness, analisi del finale: un mondo di servi e capitani

5. Il triangolo della tristezzza ha vinto la Palma D'Oro al Festival di Cannes del 2022

Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 21 maggio 2022 in concorso al 75º Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d'Oro al miglior film. Ovviamente, non possiamo sapere come se la caverà agli Academy Awards 2023, ma vale la pena sottolineare che la pellicola di Östlund ha già vinto uno dei premi più prestigiosi del settore.

Triangle Of Sadness: Harris Dickinson durante una scena del film

Triangle of Sadness è stato girato nelle isole della Grecia: le riprese cominciate nel marzo 2020 e si sono interrotte dopo 25 giorni e 37% del girato totale a causa dello scoppio della pandemia di COVID-19 in Europa. Sebbene la pellicola non sia attualmente disponibile su nessun servizio di streaming in abbonamento, è disponibile per il noleggio digitale e l'acquisto presso svariati punti vendita online come Amazon Prime Video e Apple. Gli Academy Awards 2023 avranno luogo Domenica 12 marzo e sarà possibile vedere la diretta della consegna degli Academy Awards su Sky Cinema Oscar al canale 303 di Sky, Sky Uno al canale 108 e in chiaro su Tv8.