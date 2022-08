Charlbi Dean è morta a 32 anni, aveva recitato in Triangle of Sadness

Charlbi Dean è morta a soli 32 anni nella giornata del 29 agosto 2022, aveva recentemente recitato in Triangle of Sadness e Black Lightning.

Per ora le fonti vicine alla famiglia della giovane star emergente hanno solo dichiarato che il decesso è avvenuto a New York per una malattia improvvisa.

L'attrice Charlbi Dean Kriek aveva recitato in due stagioni di Black Lightning, la serie tratta dai fumetti della DC, prima di entrare nel cast di Triangle of Sadness, il film diretto da Ruben Östlund con star Woody Harrelson e Harris Dickinson in cui ha la parte della modella Yaya, una delle invitate a bordo di un superyacht dove accadono degli eventi caotici e inaspettati.

Tra i progetti in cui ha recitato ci sono Spud (2010), Death Race 3: Inferno (2013), Blood in the Water (2016), Don't Sleep (2017) e Porthole (2018).

Charlbi Dean era nata il 5 febbraio 2020 a Città del Capo e aveva iniziato a recitare nel 2010 accanto a John Cleese e Troye Sivan in Spud, film che ha poi avuto un sequel nel 2013.

Nel 2017 ha recitato in episodi di Elementary e in Black Lightning, in cui aveva il ruolo dell'orfana Syonide, che poi diventa un'assassina e viene addestrata da Tobias Whale.