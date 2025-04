Tremors, gli sceneggiatori originali si preparano per il sequel, ma non senza Kevin Bacon

Gli sceneggiatori dei primi quattro film di Tremors si assicurano i diritti per il franchise del nuovo sequel e vorrebbero riportare in auge Kevin Bacon.

Nel sottosuolo narrativo di Tremors, qualcosa si sta muovendo davvero. Stampede Entertainment, la casa di produzione dietro i primi quattro capitoli della saga, ha appena riconquistato i diritti sullo script originale del primo film, intitolato inizialmente Beneath Perfection. E sono intenzionati a riportarlo in superficie con un sequel e con Kevin Bacon.

Tremors, il nuovo sequel con Kevin Bacon?

Attenzione: come precisato in un aggiornamento pubblicato sul loro sito ufficiale, Stampede non ha ottenuto i diritti sul film stesso né può utilizzare alcun elemento tratto da esso. In altre parole, niente remake, niente materiali iconici, ma una voglia palpabile di riportare l'azione a Perfection, la minuscola cittadina teatro degli eventi più assurdi della serie. E, forse, anche un volto noto potrebbe riaffacciarsi dalla sabbia del tempo.

Una scena del film Tremors

L'ipotesi che Kevin Bacon possa tornare nei panni di Valentine "Val" McKee è reale, seppur ancora avvolta nella nebbia delle possibilità. "Stiamo valutando idee che prevedano il ritorno di Kevin Bacon nei panni di Val, ma non promettiamo nulla!", scrive Stampede. D'altra parte, l'attore ha già dichiarato a ComicBook: "Voglio solo vedere cos'è successo a questo tizio 25-30 anni dopo e dove sarebbe finito". Un desiderio condiviso dai fan, anche se i precedenti tentativi non sono andati a buon fine.

Nel 2017 SYFY aveva sviluppato un episodio pilota per una serie con Bacon protagonista, ma il progetto si è arenato prima ancora di partire. Ora, con una nuova energia e una produzione che vuole tornare alle origini senza rifare ciò che è già stato, forse c'è davvero spazio per un degno ritorno.

A dirigere il primo Tremors nel 1990 fu Ron Underwood, su sceneggiatura di S.S. Wilson e Brent Maddock. Oltre a Bacon, il cast originale comprendeva Michael Gross, Fred Ward, Finn Carter e persino la cantante country Reba McEntire. Il ritorno di Bacon potrebbe dare nuova linfa (e scosse) a un franchise tanto amato quanto instabile. La speranza è che, stavolta, il terreno sia meno franoso.