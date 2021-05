Kevin Bacon: "Tremors è il mio unico film che ho rivisto"

Kevin Bacon ha svelato che Tremors è l'unico film che ha rivisto tra quelli che ha interpretato.

L'attore, intervistato dal magazine Esquire, è tornato a parlare del franchise che dagli anni '90 è tornato più volte sugli schermi, cinematografici e televisivi.

Kevin Bacon (Love) in una scena del film The Air I Breathe

L'attore Kevin Bacon ha dichiarato: "Tremors è uno dei film che volevo rivisitare, ritornando a interpretare quel personaggio. Di solito non ci ripenso affatto". La star ha aggiunto: "Tremors è infatti l'unico mio film che ho riguardato da quando è uscito nelle sale".

Kevin ha ripreso la parte per un pilot realizzato nel 2017, poi mai trasmesso, e ha spiegato: "Eravamo vicini al venticinquesimo anniversario. Sono andato da Blumhouse ed erano rimasti conquistati dall'idea di realizzare la serie. Universal non voleva riportare il franchise nelle sale cinematografiche, forse perché non aveva ottenuto in origine dei buoni risultati. Quindi l'abbiamo messo da parte. Poi sono tornati e mi hanno detto 'Che ne pensi di adattare la storia in una serie?'".

Nonostante il progetto sia stato abbandonato Bacon ha ammesso: "Mi piacerebbe ancora realizzarla, credetemi. Forse deve essere il trentesimo anniversario, o il trentacinquesimo. Continueremo a povarci".