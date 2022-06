Tredici Vite: il trailer del nuovo film diretto da Ron Howard in arrivo su Prime Video

Tredici Vite è il nuovo film diretto da Ron Howard e il trailer anticipa alcune scene del progetto in arrivo su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 5 agosto.

Nel video si vede come un team internazionale affronta una missione quasi impossibile nel tentativo di salvare un gruppo di ragazzini bloccati in una caverna, in una vera e propria lotta contro il tempo e gli ostacoli naturali.

Tredici vite racconta l'incredibile storia vera dell'enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale.

Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo - gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati - si unisce alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10.000 volontari per tentare uno straziante salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore. Con una posta in gioco incredibilmente alta e sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano.

Il lungometraggio è stato diretto da Ron Howard e scritto da William Nicholson.

Il caste stellare è composto da Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul, Tui Thiraphat Sajakul, James Teeradon Supapunpinyo, Sahajak Boonthanakit, e Weir Sukollawat Kanaros.