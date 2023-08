Treat Williams, rivelate le cause della morte dell'attore di Hair ed Everwood

L'uomo alla guida dell'auto che ha causato l'incidente in cui ha perso la vita Treat Williams il 12 giugno 2023 è accusato di "grave negligenza". Il medico legale svela le cause della morte dell'attore.

Quasi due mesi fa scompariva a causa di un incidente stradale uno degli attori più versatili e apprezzati di Hollywood, Treat Williams, famoso per essere stato tra i protagonisti del musical di Miloš Forman Hair e nel cast della fortunata serie Everwood. Il Procuratore della Contea di Bennington ha completato l'esame necessario ad accertare la dinamica dei fatti e il medico legale ha stabilito che la causa della morte è stata "un grave trauma e una perdita di sangue a seguito dell'incidente".

Il conducente dell'auto che ha causato lo schianto fatale, Ryan Koss, ha incontrato volontariamente le autorità ed è stato accusato - poi rilasciato - di "grave negligenza che ha causato la morte". Dovrà comparire il 25 settembre di fronte al giudice, ma intanto - nel comunicato stampa rilasciato dalle autorità - si legge che Koss si trovava alla guida di un automobile "che ha svoltato sulla traiettoria della moto del signor Williams" provocandone la morte. Treat Williams ha infatti riportato "lesioni critiche", per poi essere dichiarato morto nelle ore successive.

Treat Williams: le reazioni di James Woods, Justine Bateman e delle altre star alla notizia della morte

"Treat era pieno di amore per la sua famiglia, per la sua vita e per il suo mestiere. È tutto così scioccante in questo momento. Treat era molto amato e rispettato dalla sua famiglia e da tutti coloro che lo conoscevano" - ha dichiarato la famiglia, comprensibilmente sconvolta. I familiari hanno chiesto di rispettare la privacy in questo momento così delicato e, rivolti ai fan dell'attore, hanno aggiunto: "sappiate che Treat apprezzava tutti voi, continuate a tenerlo nei vostri cuori e nelle vostre preghiere".