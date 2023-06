Treat Williams: le reazioni di James Woods, Justine Bateman e delle altre star alla notizia della morte

Hollywood piange Treat Williams, scomparso ieri all'età di 71 anni dopo essere stato coinvolto in un incidente in Vermont mentre si trovava a bordo della sua morto. La morte di Treat Williams è stata confermata dal suo agente Barry McPherson, che ha lodato le qualità dell'attore, noto soprattutto per aver interpretato un neurochirurgo di New York City che trasferisce la sua famiglia in Colorado nella serie WB Everwood e per la partecipazione a film come Il principe della città di Sidney Lumet e Hair di Milos Forman. Più di recente, aveva ricoperto un ruolo da regular nel popolare dramma di Netflix Chesapeake Shores.

Le reazioni di Hollywood alla morte di Treat Williams

Dopo che la notizia del decesso di Treat Williams si è diffuso, sui social media si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'attore. Tra i primi a intervenire, il veterano James Woods ha scritto:

"Treat e io abbiamo trascorso mesi a Roma per girare C'era una volta in America. Può essere un'esperienza piuttosto solitaria starsene lontano da casa così a lungo, ma il suo buon umore e il suo senso dell'umorismo sono stati una manna dal cielo. Lo amavo davvero e sono devastato dal fatto che se ne sia andato. #RIP #TreatWilliams".

"Treat Williams era un uomo eccezionale", ha twittato lo scrittore Don Winslow. "Era un amico, abbiamo collaborato a una serie televisiva. Abbiamo parlato spesso e la sua performance ne Il principe della città rimane una delle più grandi interpetazioni che abbia mai visto. RIP fratello".

Anche Justine Bateman ha condiviso il suo ricordo:

"Lavorare con Treat Williams in 'Speed ​​the Plough' di Mamet a Williamstown nel '91 è stato l'inizio di una grande amicizia. Dannazione, dannazione, Treat, eri il migliore. Ti voglio bene".

La star di Arancia meccanica Malcolm McDowell ha twittato:

"La morte di Treat è una grande perdita per la comunità degli attori. Le nostre pregherie vanno ai suoi cari"

Di seguito altre reazioni delle star.