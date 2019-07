Tre uomini e una gamba, Aldo rifà la scena della partita in spiaggia (VIDEO)

Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo torna a rivivere in Puglia, con un video girato su una spiaggia dove Aldo reinterpreta la famosa scena della partita Italia-Marocco insieme ad alcuni ragazzi che giocavano a pallone.

Il trio Aldo Giovanni e Giacomo è in Puglia per le riprese del nuovo film, Odio l'estate, e l'attore è stato intercettato da alcuni bagnanti proprio a Castellaneta Marina, dove si è allegramente prestato al remake della scena che tutti ricordano, dove Aldo spunta dalla sabbia facendo un gol di testa.

Come si vede dal video, qualcuno tra i bagnanti si è finto regista gridando "Azione!", dopo di che è partito subito il pallone che Aldo ha centrato con la sua famosa testa. Un vero successo questa scena improvvisata, che ha intrattenuto tutti i vacanzieri pugliesi che hanno partecipato con foga ed entusiasmo al gioco.

Dal 17 giugno scorso, Aldo Giovanni e Giacomo sono impegnati, come dicevamo, nelle riprese del loro nuovo film Odio l'estate, diretto da Massimo Venier, già sceneggiatore e regista di altri loro film, e ambientato tra Puglia e Lombardia.

La trama è incentrata sui tre protagonisti, che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Al momento non è stata comunicata ancora una data ufficiale d'uscita, non ci resta che attendere.