Tre piani di Nanni Moretti stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità del film con Margherita Buy

Tre piani è il film che gli spettatori che si sintonizzano su Rai 3 potranno vedere stasera, 21 Aprile, in prima serata. La pellicola è stata diretta da Nanni Moretti, tornato nelle sale italiane in questi giorni con il film Il sol dell'avvenire. La sceneggiatura di Tre piani è stata firmata dallo stesso regista insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella. Trama, curiosità, cast e trailer del lungometraggio.

Tre piani: trama del film di Rai 3 del 21 Aprile.

Tre piani: Nanni Moretti e Margherita Buy in una scena corale

Al centro del racconto vi è un palazzo, ma soprattutto quello che accade al suo interno. Fulcro della narrazione saranno così tre piani, e le famiglie che lo abitano.

Al primo piano vivono Lucio, Sara e loro bambina Francesca. Nell'appartamento accanto vi sono Giovanna e Renato, i quali spesso fanno da babysitter alla piccola. Una sera, accade qualcosa di imprevisto: di Renato e di Francesca non si avranno più notizie per diverse ore, tanto da far temere il peggio ai genitori. Dopo il ritrovamento, Lucio teme comunque che in quel lasso di tempo possa essere accaduto qualcosa di terribile a sua figlia.

Tre piani: Elena Lietti e Riccardo Scamarcio in una scena

Al secondo piano vive Monica, che sta trascorrendo la sua prima maternità. Spesso si trova da sola: suo marito Giorgio, infatti, è un ingegnere di frequente impegnato all'estero per lavoro. Ma rimanere senza nessuno accanto non le fa bene: la solitudine potrebbe trasformarsi in una malattia da combattere, con lo spettro dei disturbi mentali - dei quali ha sofferto anche sua madre, ricoverata per questo in una clinica - a stagliarsi minaccioso dinanzi a lei. Quando Giorgio avrà pienamente compreso tale situazione, cercherà di rimediare.

Al terzo piano vivono Dora e Vittorio, una coppia di magistrati. Insieme a loro abita anche il figlio ventenne Andrea. Una notte il ragazzo, totalmente ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto per l'accaduto, chiederà ai genitori di intercedere affinché riescano ad evitargli il carcere. Vittorio, però, crede che il figlio debba scontare la giusta pena: questo creerà una spaccatura forse insanabile tra di loro, ponendo Dora di fronte a una scelta.

Tre piani: Nanni Moretti in una scena del film

Curiosità del film Tre Piani, in onda stasera 21 aprile su Rai 3

Tre piani è stato presentato in anteprima alla 74ª edizione del Festival di Cannes. Nelle sale cinematografiche è stato distribuito a partire dal 23 settembre 2021 grazie a 01 Distribution.

Il film è tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella sono stati candidati ai David di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale. Qui la nostra recensione di Tre piani.

Tre Piani: Interpreti e personaggi del film di Rai 3