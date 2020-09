Tre manifesti a Ebbing, Missouri: stasera su Rai3 il film Premio Oscar

Stasera su Rai3, alle 21:20, arriva il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, diretto nel 2017 da Martin McDonagh, vincitore di ben due statuette nella notte degli Oscar del 2018 grazie a due dei suoi straordinari interpreti: Frances McDormand e Sam Rockwell.

Una storia di grande impatto emotivo che racconta di una madre determinata a vedere dietro le sbarre l'uomo che le ha distrutto l'esistenza portandole via, in modo orrendo, l'adorata figlia. Dopo sette mesi di ricerche, infatti, l'assassino non è stato catturato e Mildred Hayes (Frances McDormand), arrabbiata ed esasperata, decide affiggere tre cartelloni per sollecitare le autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della polizia locale Bill Willoughby (Woody Harrelson). Il suo gesto scatenerà il disappunto non solo del corpo di polizia, ma anche di molti suoi concittadini.

Presentato in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia nell'anno del suo arrivo al cinema, Tre manifesti a Ebbing, Missouri ha fruttato il Premio Osella per la migliore sceneggiatura a Martin McDonagh.