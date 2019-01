Super offerta Amazon 5x20 euro su 250 titoli Warner

Altra grande promozione Amazon in campo homevideo. L'offerta, che sarà valida fino al 13 marzo, è la 5X20€ su 250 titoli targati Warner: in pratica, acquistando 5 titoli a scelta tra i tanti DVD e Blu-ray in promozione, si pagheranno al massimo 20 euro. Basterà inserire il codice 5X20WB al momento del pagamento per avere diritto allo sconto e pagare dunque ogni prodotto appena 4 euro.

Offerta 5x20 Warner su Amazon

Per ottenere l'offerta, basta aggiungere 5 articoli della selezione a partire da questa pagina Amazon, poi cliccare su "Vai al carrello" e in seguito cliccare su "Procedi all'ordine". L'offerta sarà automaticamente applicata al totale del tuo ordine, se eleggibile. Lo sconto sarà applicato all'ultima pagina del processo di acquisto. Fra i 250 titoli in promozione, anche film di grande richiamo come Deadpool, Dunkirk, Creed - Nato per combattere e Tre manifesti a Ebbing, Missouri.