Trappola di cristallo: Bruce Willis è di nuovo John McClane in un corto "esplosivo"

Bruce Willis ha interpretato nuovamente John McClane, il protagonista di Trappola di cristallo - Die Hard, in un divertente cortometraggio ideato come spot di una marca di batterie per automobili.

Il corto, della durata di due minuti, mostra il personaggio impegnato nel tentativo di far ripartire la propria macchina e alle prese con dei volti conosciuti dai fan del cult action.

John, interpretato da Bruce Willis, dichiara: "Bene, volevi una vita tranquilla, John. Batterie morte. Strade vuote". McClane entra quindi in un negozio della catena Advance Auto Parts e vede poi Theo, l'esperto in tecnologia interpretato da Clarene Gilyard Jr., e capisce di essere circondato da nemici. Ad aiutarlo c'è però Argyle (De'voreaux White) e il video regala poi esplosioni, inseguimenti e molta azione, ispirandosi chiaramente ai momenti più memorabili di Trappola di cristallo.

Bruce Willis ha dichiarato: "Mi sono sempre divertito molto a interpretare John McClane e ho apprezzato davvero molto il modo in cui Advance Auto Parts ha coinvolto De'voreaux e Clarence. Bisogna rendere merito ad Advance per aver attinto alla storia del film per inserire in modo intelligente la batteria DieHard e dare ai fan un racconto nuovo e in grado di intrattenere".