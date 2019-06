Transparent Musicale Finale: il teaser trailer dell'epilogo della serie

Transparent tornerà in autunno con un finale in stile musical di cui è stato diffuso il teaser trailer.

La serie creata da Jill Soloway per Amazon si concluderà dicendo addio al personaggio principale della storia, Maura Pfefferman, dopo l'allontanamento dal cast di Jeffrey Tambor a causa delle accuse di comportamenti inappropriati sul set.

Nel video promozionale della fine di Transparent si assiste, sulle note di Your Boundary Is My Trigger, al momento in cui i membri della famiglia vengono informati dalla morte di Maura.

L'epilogo della storia ideata da Jill Soloway si concluderà con un film di due ore in stile musical in cui tutti i Pfefferman dovranno fare i conti con le conseguenze del lutto e l'inizio di un nuovo percorso, a tratti esilaranti e a tratti malinconico.

Ecco il video:

Nel cast dell'ultimo capitolo di Transparent ci saranno anche Kathryn Hahn, Trace Lysette, Cherry Jones, Tig Notaro, Melora Hardin e Rob Huebel.

Transparent: un padre di nome Maura

