Bumblebee, RoboCop e le Tartarughe Ninja in tre esilaranti spot pubblicitari

La Direct Line, compagnia assicurative inglese, ha creato dei nuovi simpatici spot con i personaggi dei franchise di RoboCop, dei Bumblebee e delle Tartarughe Ninja. Il concetto è semplice: in ciascuno dei tre filmati, il poliziotto cibernetico, l'Autobot Bumblebee e la tartaruga Donatello cercano di aiutare dei cittadini in difficoltà (computer rubati, incidente automobilistico e guasto alle tubature), per poi scoprire che la Direct Line ha già risolto i problemi prima che i nostri eroi entrassero in scena. Particolarmente esilarante lo spot con Donatello, che per smaltire la delusione ruba un trancio di pizza al fattorino che la sta consegnando alla famiglia che aveva bisogno di aiuto, ma non è da meno RoboCop che, su suggerimento di una delle persone che doveva soccorrere, se la prende con un uomo reo di aver rubato cibo dal frigorifero in ufficio.

Transformers - L'ultimo cavaliere: una scena del film

La scelta dei tre franchise non è casuale, trattandosi di proprietà nate negli anni Ottanta e ora in fase di reinvenzione: Robocop, uscito nel 1987, ha avuto un primo reboot nel 2014 e si parla da anni di un sequel diretto che ignorerebbe gli eventi del secondo e terzo film (stando alle ultime notizie, lo dirigerà il cineasta australiano Abe Forsythe); i Transformers hanno debuttato nel 1984, e sia la Paramount che Netflix stanno lavorando a nuovi progetti, animati e in live-action (è uscito da poco il trailer di un adattamento animato del gioco War for Cybertron); e le Tartarughe Ninja hanno debuttato in forma fumettistica nel 1984, per poi raggiungere la consacrazione in forma animata nel 1987, ed è attualmente in corso un'altra serie trasmessa in America da Nickelodeon (di cui Netflix sta preparando un film, come parte di un nuovo accordo con il network statunitense), mentre la Paramount sta lavorando a un reboot cinematografico dopo i due film prodotti da Michael Bay che sono usciti nel 2014 e nel 2016.