Transformers: Rise of the Beasts, Pete Davidson e Michelle Yeoh nel cast

Pete Davidson e Michelle Yeoh si uniscono al cast vocale di Transformers: Rise of the Beasts, primo capitolo di una nuova trilogia ambientata negli anni '90.

Michelle Yeoh e Pete Davidson entrano a far parte del cast del preannunciato Transformers: Rise of the Beasts. I due attori doppieranno Maximal Airazor e Autobot Mirage nel nuovo capitolo del franchise Paramount.

Il regista di Transformers: Rise of the Beasts, Steven Caple Jr., ha condiviso la news del casting su Instagram, pubblicando due video delle sessioni di registrazione con le due star coinvolte nel doppiaggio.

Michelle Yeoh darà voce a un personaggio di nome Maximal Airazor, mentre Pete Davidson doppierà Autobot Mirage. I due si uniscono a un cast che include Anthony Ramos e Dominque Fishback, che reciteranno nel film in ruoli live-action.

Transformers: Rise of the Beasts, primo capitolo di una trilogia, porterà il franchise fino agli anni '90, un periodo in cui i film della Paramount non hanno ancora avuto luogo. La storia dovrebbe introdurre i Maximal e i Terrorcon, altri due gruppi alieni cibernetici che si schiereranno nella battaglia terrestre tra Autobot e Decepticon.

All'interno della tradizione di Transformers, il personaggio di Michelle Yeoh, Airazor, è un membro dei Maximal, che sono i discendenti degli Autobot. Può trasformarsi assumendo un aspetto simile a un falco.

Mirage è un autobot che è già apparso nei film di Transformers, doppiato dal compianto attore Francesco Quinn in Transformers: Dark of the Moon del 2011.

Transformers: Rise of the Beasts, prodotto da Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay, Mark Vahradian e Duncan Henderson, uscirà nei cinema a giugno 2023.