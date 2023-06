Transformers One: ecco perché Chris Hemsworth ha sostituito Peter Cullen al doppiaggio

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, il produttore di Transformers One Lorenzo di Bonaventura ha spiegato il motivo per cui Chris Hemsworth ha sostituito Peter Cullen come voce di Optimus Prime nel film d'animazione che debutterà nel 2024.

"Quando ascoltiamo per la prima volta la voce di Chris Hemsworth, ci si chiede: 'Dio, sarà un buon Optimus!'" ha esclamato il produttore. "Ovviamente, inizia come Orion Pax e non diventerà Optimus per un po', quindi non interpreta, per la maggior parte del film, quello che noi pensiamo sia Optimus, e cioè il personaggio doppiato da Peter Cullen".

Il produttore ha continuato: "Quindi si tratta di una transizione, e la voce di Chris ha un timbro che... diciamo che è logico che Peter Cullen prenda il posto di quella voce, il che è davvero fantastico, ai fan piacerà moltissimo".

Transformers One vedrà anche la partecipazione di grandi star come Scarlett Johansson nel ruolo di Elita, Keegan Michael Key nel ruolo di Bumblebee, Jon Hamm nel ruolo di Sentinel Prime e Laurence Fishburne nel ruolo di Alpha Trion.

Transformers One: Chris Hemsworth e Scarlett Johansson nel cast del film animato

"Scarlett [Johansson] è straordinaria", ha aggiunto di Bonaventura, "e tutto sta prendendo vita in un modo che è davvero gratificante; avevamo fiducia nel nostro regista, e tutto ciò che sta facendo è darci sempre di più".

Nel frattempo, recuperate la nostra recensione di Transformers: Il Risveglio, il nuovo film del franchise cinematografico arrivato due giorni fa nelle sale.