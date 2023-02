Transformers: Il risveglio, uno sguardo a Bumblebee in modalità "bestia"

Anche se c'è ancora parecchio da aspettare prima dell'uscita di Transformers: Il Risveglio, dal suo merchandising arrivano nuovi dettagli specificamente legati a uno dei protagonisti. Bumblebee si è mostrato attraverso la nuova action figure firmata da Hasbro, anticipando l'estetica del film stesso.

In base a quanto riportato da ComicBook, la figure di Bumblebee sarà alta circa 10 pollici, con la possibilità di trasformarsi sia in veicolo che in bestia famelica. Le possibilità d'interazione sono tutte in un video apposito sul canale You Tube di ComicBook Nation. Attesa sugli scaffali per luglio 2023, questa figure costerà 49,99 dollari.

Transformers: Il risveglio, trailer ufficiale e nuovi ingressi nel cast del nuovo film Paramount

Parlando, invece, di Transformers: Il Risveglio, nel suo cast abbiamo: Peter Dinklage, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jaé Rodriguez, Cristo Fernández e Tobe Nwigwe.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale: "I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers: Il Risveglio ci porterà negli anni '90, in un'epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all'eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon. Diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, il film arriverà nelle sale italiane a giugno 2023".