Ritorno al Futuro e Transformers, il crossover dei due cult in un fumetto speciale

Transformers e Ritorno al Futuro sono due dei franchise più amati del cinema, ancora oggi molto amati e ora, per la gioia di tutti i fan, arriverà una nuova esclusiva serie a fumetti/crossover che unirà i due fantastici mondi conosciuti al cinema.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

IDW Publishing, che in passato ha pubblicato fumetti dedicati sia a Transformers che a Ritorno al Futuro, ha deciso di realizzare una nuova serie intitolata proprio Transformers/Ritorno al Futuro, che avrà in totale quattro numeri. Protagonista di questa serie a fumetti potrebbe essere Gigawatt, un nuovo robot che da oggi è in vendita negli USA sul sito di Walmart, un Transformer con le sembianze della DeLorean.

La storia che verrà raccontata nella serie Transformers/Ritorno al Futuro vede Marty McFly tornare nella Hill Valley del 1985, dove la sua vita verrà sconvolta ancora una volta. Con la macchina del tempo di Doc Brown che attira l'attenzione dei Decepticon, una delle fazioni dei Transformers, verrà spinto in un'avventura per fermare le loro azioni nel passato, presente e futuro. Fortunatamente, non sarà solo, poiché l'Autobot viaggiante nel tempo noto come Gigawatt sarà al suo fianco.

Ritorno al futuro: il primo Marty McFly, Eric Stoltz, è stato licenziato prima dell'arrivo di Michael J. Fox

Questa è la prima volta che Ritorno al Futuro si incontra in un crossoover a fumetti con un altro franchise, mentre per Transformers non è la prima volta, visto che in passato il mondo dei Robot si è unito tra le pagine con G.I Joe, Star Trek, Ghostbusters e persino My Little Pony.