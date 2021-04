Transfomers: Dominique Fishback star del nuovo film

Il mondo di Tranformers tornerà sul grande schermo e i protagonisti del nuovo film saranno Dominique Fishback e Anthony Ramos.

Il casting del progetto è attualmente in corso e l'attrice, recentemente apparsa in Judas and the Black Messiah, sembra stia concludendo le trattative con la produzione.

Dominique Fishback sarebbe stata scelta dal regista Steven Caple Jr. dopo un'audizione alla presenza di Anthony Ramos, già scelto per essere la star del nuovo capitolo della saga di Transformers.

Il team al lavoro sul lungometraggio, che verrà prodotto da Paramount, Hasbro ed eOne, starebbe quindi ultimando l'accordo per permetterle di entrare a far parte del cast. Dominique e Anthony si conoscono da anni e hanno già recitato insieme a teatro durante gli anni dell'università, situazione che ha permesso di avere un feeling che ha convinto i realizzatori del film che dovrebbe uscire nelle sale americane il 24 giugno 2022.

La sceneggiatura del lungometraggio che verrà diretto da Caple Jr (Creed), sarà firmata da Jacoby Harold, Darnell Metayer e Josh Peters. La storia del nuovo film dovrebbe essere legata a Bumblebee, uscito nelle sale nel 2018 e con protagonista Hailee Steinfeld.