Transformers: il dettagliatissimo set LEGO di Optimus Prime è scontato su Amazon

Il set LEGO Transformers di Optimus Prime è su Amazon a un prezzo in offerta; approfittate anche voi di quest'occasione per recuperare un pezzo da collezione estremamente dettagliato.

Su Amazon il set LEGO Transformers di Optimus Prime è sceso di prezzo. Sul sito lo trovate a 125,99€, con uno sconto del 30% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Nel dettaglio, stiamo parlando di un set LEGO Transformers perfettamente levigato sulle fattezze del leader degli Autobot. Un modellino che può trasformarsi da robot in camion, accompagnato da una serie di accessori quali: il blaster ionico, la Matrice di comando degli Autobot, l'ascia Energon, il cubo Energon e il jetpack.

Transformers - Il risveglio, la recensione: un pieno di benzina per una saga in riserva

Composto da 1508 mattoncini, e dotato di 19 punti di snodo, acquistate anche voi un modellino Transformers unico nel suo genere, perfetto sia come ninnolo ludico, che come decorazione in casa insieme alla targhetta coi dati di Optimus Prime.