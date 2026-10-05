Trainspotting compie 30 anni e si regala il ritorno al cinema

Trent'anni dopo la sua uscita, Trainspotting torna al cinema in versione restaurata in 4K. Il film diretto da Danny Boyle sarà protagonista di un evento speciale in sala il 19, 20 e 21 ottobre 2026, a tre decenni dal debutto che lo trasformò in uno dei titoli più rappresentativi del cinema degli anni Novanta.

L'anniversario diventa così l'occasione per riportare sul grande schermo la storia di Mark Renton e del gruppo di amici con cui condivide una vita sospesa tra dipendenze, eccessi e tentativi di fuga. Un film che, fin dalla sua uscita nel 1996, ha costruito la propria identità attraverso uno stile visivo diretto, una narrazione immersiva e una colonna sonora diventata parte integrante del suo successo.

Kevin McKidd, Jonny Lee Miller, Ewan McGregor ed Ewen Bremner in una scena di Trainspotting

Ambientato nella Scozia degli anni Novanta, Trainspotting porta sullo schermo il romanzo omonimo pubblicato da Irvine Welsh nel 1993. Al centro della trama c'è Mark Renton, interpretato da Ewan McGregor, insieme a Begbie, Spud, Sick Boy e Tommy, personaggi legati da un'amicizia che si sviluppa dentro un ambiente segnato dalla precarietà e dalla dipendenza.

Tra ricadute e situazioni sempre più estreme, Mark prova a prendere le distanze da quella realtà malata. È proprio questa oscillazione tra il desiderio di cambiare vita e l'impossibilità di liberarsi completamente dal proprio ambiente a diventare uno degli elementi centrali del film.

Il significato del titolo

Il titolo Trainspotting richiama il passatempo, diffuso soprattutto nel Regno Unito, di osservare e catalogare i treni. Nel film, però, il termine assume un significato più ampio: l'attività ripetitiva di chi guarda i treni passare diventa un'immagine della condizione dei protagonisti, intrappolati in una routine fatta di dipendenze, eccessi e tentativi di fuga.

Il riferimento compare anche nel romanzo di Irvine Welsh e contribuisce a definire uno dei temi centrali della storia: la ricerca continua di qualcosa che possa interrompere quella condizione, senza che sia mai davvero chiaro quale possa essere la destinazione finale.

Train

Il significato del titolo restituisce così una delle tensioni che attraversano l'intera storia, tra il desiderio di cambiare direzione e la difficoltà di farlo davvero.

È anche da questa prospettiva che il ritorno al cinema assume un significato particolare: a trent'anni dall'uscita, Trainspotting torna in sala in versione restaurata in 4K, con un appuntamento speciale fissato per il 19, 20 e 21 ottobre 2026..