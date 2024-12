Il trailer di XO, Kitty 2 svela una guest star che renderà felici i fan dei libri di Jenny Han

Il 16 gennaio arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 della serie XO, Kitty e online è stato condiviso il trailer che regala molte anticipazioni.

Nel video si vede la giovane protagonista, Katherine "Kitty" Song Covey, ritornare in Corea per continuare i suoi studi e scoprire il passato della madre.

Ritorni e arrivi in XO, Kitty

Nel nuovo trailer di XO, Kitty rientra in scena anche Peter Kavinsky, interpretato da Noah Centineo nei film tratti dai romanzi scritti da Jenny Han.

Kitty, nella nuova stagione della serie, dovrà affrontare un nuovo semestre a Seoul. La giovane, da poco single, è pronta a cominciare un nuovo capitolo della sua vita e cerca di evitare ogni possibile dramma. La teenager potrebbe essere disposta a frequentare di nuovo i ragazzi, ma presto si ritrova alle prese con la scoperta di una lettera legata al passato della madre che dà il via a una nuova indagine a Seoul.

Nuovi arrivi e segreti metteranno alla prova legami e amicizie.

La prima stagione era infatti solo l'inizio di come Kitty ha imparato quanto la vita, la famiglia e l'amore possano essere complicati.

Ecco il video:

Il team della serie

La storia era rimasta in sospeso con la protagonista interpretata da Anna Cathart, che lasciava il suo fidanzato Dae (Minyeong Choi) perché prova dei sentimenti per Yuri (Gia Kim). Mentre stava tornando a casa per le vacanze, inoltre, Min Ho (Sang Heon Lee), le rivelava a sua volta di provare dei sentimenti per lei.

Tra XO, Kitty e La Regina Carlotta, Netflix e gli spin-off: questa è la via?

Jessica O'Toole è showrunner, produttrice esecutiva e autrice della stagione 2.

Nel cast dello show che continua la storia dei personaggi amati da moltissimi lettori e spettatori ci sono anche Anthony Keyvan, Regan Aliyah, Peter Thurnwald, Jocelyn Shelfo, Michael K. Lee e Philippe Lee che avrà il ruolo di Mr. Moon, uno dei personaggi inediti nel secondo capitolo della storia.