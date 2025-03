Tradimento, anticipazioni 9 marzo: Tarik ha un'altra figlia?

Appuntamento nella prima serata domenicale con Tradimento. In onda a partire dalle 21.30 su Canale 5, negli episodi di domenica 9 marzo sono tantissimi i colpi di scena in arrivo.

Vedremo infatti Yesim e Hihal ingannare Tarik facendogli credere di avere un'altra figlia, Oltan cercherà di proteggere il figlio durante una sparatoria, Ozan e Oylum racconteranno a Guzide che Tarik aveva offerto loro dei soldi per rimanere lontani da lei.

Insomma, per chi segue la serie, una serata da non perdere.

Dove eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nell'episodio precedente Tarik aveva compiuto la sua vendetta su Guzide: dopo averla rovinata professionalmente rendendo noto ai suoi clienti del licenziamento, l'ha sfrattata da casa. Non solo: ha deciso anche che in quella che era la casa di Guzide, andranno a vivere Yesim e Oyku.

Nel frattempo Yesim ha ricevuto una proposta allettante ai danni di Tarik, ma l'ha rifiutata.

Anticipazioni 9 marzo: Tarik pensa di avere un'altra figlia, Oltan rischia di morire

Locandina di Tradimento

Se in un primo momento l'aveva respinta, Yesim ora è disposta ad accettare la proposta di Nihal. Le due donne faranno credere all'avvocato che Melis sia sua figlia; in cambio del suo silenzio sulla paternità, Nihal gli chiederà 500.000 dollari. Soldi che ovviamente, in base agli accordi presi, verranno poi divisi con Yesim. Convinto dal test del Dna, che confermerà la paternità, Tarik darà 200.000 dollari a Nihal. Tuttavia, la truffa viene presto alla luce: l'avvocata Elmas Heves infatti, scoprirà la verità leggendo una mail e analizzando la transazione bancaria relativa alle analisi effettuate, informando Guzide che suo marito avrebbe un'altra figlia. Non solo: Umit ascolterà casualmente una conversazione tra le due complici. Recatosi a casa di Guzide per recuperare alcuni oggetti lasciati nel laboratorio prima dello sfratto, Umit sentirà per caso Yesim e Nihal parlare tra loro, scoprendo così il terribile inganno.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Oltan rischierà di perdere la vita. Nel tentativo di salvare suo figlio Tolga, sarà colpito da un proiettile e verrà operato d'urgenza.

Proprio adesso che Tolga era intenzionato a dirgli di non volerlo più nella sua vita, l'uomo è quasi morto per salvarlo. Il ragazzo infatti, voleva organizzare un incontro con Guzide, Oylum e suo padre Oltan per comunicargli ufficialmente e pubblicamente di voler chiudere i rapporti con lui. Ozan e Oylum infine, racconteranno a Guzide che Tarik ha cercato di corromperli con un'ingente offerta in denaro. Tuttavia, la rassicurano dicendole di aver rifiutato la proposta. Inoltre, Ozan le spiega di aver ricominciato a lavorare nel cantiere di Oltan per cercare di accedere ai suoi dati e raccogliere materiale per ricattarlo.