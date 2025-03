Tradimento, anticipazioni 8 marzo: Guzide sfrattata, Yesim si trasferisce a casa sua

Episodio doppio per la soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. In questa nuova puntata, continua la guerra di Tarik a Guzide: la giudice si troverà senza casa e umiliata, con il trasferimento di Yesim a casa sua. Ecco tutto quello che succederà.

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento: la soap turca torna nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset con un doppio episodio, in onda a partire dalle 14.10.

Tarik è deciso a rovinare Guzide in ogni modo: dopo averla distrutta professionalmente, ora ha venduto la casa in cui vive. Non solo: Tarik ha deciso che Yesim e Oyku vivranno lì.

Dove eravamo rimasti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Behram è venuto a sapere che Oylum non sa che Tolga è in contatto col padre Oltan. Il ragazzo le ha chiesto di sposarla e lei, convinta che abbia troncato i rapporti con l'uomo, ha accettato entusiasta. Nel frattempo Tolga ha capito che Behram è interessato a Oylum: parlando con il padre, è stato proprio Oltan a suggerirgli di fare il grande passo, così che Behram capisse definitivamente con chi volesse stare Oylum.

Felicissima, Oylum ha accettato: ma non sa che la condizione che aveva posto, cioè che Tolga si allontanasse dal perfido padre, non è stata rispettata.

Anticipazioni 8 marzo:

Tarik

Umit invita Behram a cena fuori, ed insieme si recano proprio nel ristorante in cui stanno andando anche Tolga ed Oylum con Ozan e Selin. Quando questi ultimi arrivano al locale, Umit li invita a sedersi con loro, così da trascorrere la serata tutti insieme.

Purtroppo, però, durante la cena l'aria è tesa: tra Behram e Tolga, innamorati della stessa ragazza, Oylum, non corre buon sangue.

Intanto, per Guzide la situazione è piuttosto critica: la sua reputazione di giudice è stata fortemente compromessa dal messaggio che Tarik ha inviato ai suoi futuri clienti durante l'inaugurazione. Come se non bastasse inoltre, la giudice sta per essere sfrattata.

Guzide prova ad opporsi, ma Tarik ha ormai venduto l'immobile e tutto ciò che vi è al suo interno. Intanto, Yesim riceve la visita di Nihal, ex amante dell'avvocato, che le propone di collaborare con lei per mettere le mani sul patrimonio di Tarik; Yesim la manda via.

Poco dopo, Tarik e Yesim raggiungono l'abitazione di Guzide: è qui infatti che lei e la piccola Oyku si trasferiranno.