Tradimento, anticipazioni 7 marzo: Oylum scopre il segreto di Tolga

Nuovo appuntamento con Tradimento, domani alle 14.10 su Canale 5. Quando tutto sembrava andare a gonfie vele per Oylum e Tolga, arrivano nuovi problemi per la coppia. Ecco cosa succederà.

Nuovo colpo di scena per Tolga e Oylum, nell'episodio di domani di Tradimento. Le anticipazioni della soap turca, in onda su Canale 5 alle 14.10,promettono una brutta notizia per Oylum, che finirà per dividere la coppia a un passo dalle nozze.

Dove eravamo rimasti

Tolga aveva chiesto ad Oylum di sposarlo; nonostante sapesse che Guzide non sarebbe stata d'accordo, la ragazza aveva accettato la proposta con entusiasmo. Il motivo per cui lo aveva fatto però, è che Tolga le aveva assicurato di aver interrotto i rapporti con Oltan: l'uomo infatti, tra ricatti e colpi bassi, aveva causato dolore e sofferenza alla famiglia di Oylum.

Intanto Oltan si è alleato con Elmas per ricattare Yesim e colpire Tarik, di nuovo con un ricatto: i due hanno mostrato alla donna un vecchio video che la mostrava in compagnia di uomini molto più grandi di lei, intimandole di inviare a Tarik un messaggio contenente uno spyware.

Anticipazioni 7 marzo: Oylum scopre che Tolga le ha mentito

Behram sta avendo un'interessante conversazione con Nazan, durante la quale scopre che Oylum non sa che Tolga è ancora in contatto con il padre. La cugina gli sta rivelando che Tolga ha assicurato alla fidanzata di aver chiuso con Oltan, ma Behram sa che le cose non stanno affatto così, dato che Ercan gli ha recentemente inviato una foto in cui si vedono padre e figlio che si abbracciano sulla barca di Oltan.

Behram pensa che sia il caso d'informare subito Oylum...