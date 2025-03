Tradimento anticipazioni 4 marzo: Yesim cerca di riconquistare Tarik

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10.

In questo nuovo episodio vedremo Yesim che cerca di riconquistare Tarik, con cui i rapporti si sono raffreddati da tempo. Nel frattempo Ozan è in affari con Oltan, deciso a recuperare il video che lo incastra.

Dove eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Nell'ultimo episodio del 3 marzo Ozan ha confessato a sua sorella Oylum di aver accettato un lavoro per conto di Oltan: farsi assumere dalla Tandars come spia interna in cambio di 50mila dollari. È in questo modo che ha potuto aiutare la madre ad acquistare il nuovo studio, accordandosi col venditore e coprendo la cifra mancante.

Oylum è molto preoccupata per questo rapporto del fratello col perfido Oltan, ma Ozan è intenzionato ad andare avanti, perché solo stando vicino all'uomo potrà trovare il video con cui lui li sta ricattando da tempo.

In realtà il famigerato video non esiste nemmeno, dato che Kaan non è morto e l'unico a saperlo è proprio Oltan.

Anticipazioni 4 marzo: Yesim vuole riconquistare Tarik

Yesim

L'episodio inizia dunque proprio con Ozan che sta confidando ad Oylum il suo obiettivo: entrare in possesso del video che lo incriminerebbe per omicidio.

Intanto, Ilknur sta rimproverando aspramente Yesim che, a parer suo, ha la cattiva abitudine di parlare troppo.

Iknur inoltre, sapendo che Yesim è interessata al patrimonio di Tarik, le suggerisce un modo per provare ad impossessarsi del denaro dell'uomo. A questo punto, facendo tesoro del consiglio, Yesim escogita un piano: accoglie Tarik in casa sua e prova a sedurlo, mentre gli propone di tornare a vivere insieme come in passato.