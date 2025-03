Tradimento anticipazioni 3 marzo: Ozan confida a Oylum che è in affari con Oltan

Ozan sta collaborando con il malvagio Oltan per aiutare la famiglia, Oylum è molto spaventata: ecco cosa succederà ne prossimo episodio di Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5.

Nuovo appuntamento con Tradimento, in onda alle 14.10 su Canale 5 di lunedì 3 marzo. Dopo la prima serata della domenica, la soap turca torna alla sua classica collocazione pomeridiana.

Ecco allora cosa vedremo, ma prima ricordiamo dove eravamo rimasti.

Nell'ultimo episodio

Il giudice Guzide

Durante l'inaugurazione del suo nuovo studio, dopo il successo iniziale, Guzide ha visto tutti gli invitati lasciare la festa. Cos'era successo? Che Tarik stava meditando vendetta perché non riesce a concludere la causa di divorzio alle sue condizioni, né è riuscito a ricattare i figli con un'ingente somma di denaro per farli allontanare dalla madre.

Così ha sferrato il colpo finale: ha inviato un messaggio agli ospiti, condividendo un articolo in cui si raccontava il licenziamento di Guzide. La giudice infatti, nel tentativo di proteggere il figlio Ozan, era scesa a patti con Oltan pronunciandosi a suo favore in tribuale.

Alla vista del messaggio, per non compromettersi, gli invitati hanno abbandonato l'evento: Guzide si trova così senza clienti e con l'immagine compromessa.

Anticipazioni 3 marzo: Ozan collabora con Oltan per incastrarlo

Ozan

L'episodio si apre con Behram ed Ercan che commentano la disfatta dell'inaugurazione, mentre Ozan confessa a sua sorella Oylum di aver aiutato Guzide. Sentendosi in colpa per quanto avvenuto alla madre infatti, il ragazzo ha accettato un lavoro per conto di Oltan: farsi assumere dalla Tandars come spia interna in cambio di 50mila dollari.

Il trabocchetto ha funzionato, dato che Oltan è riuscito ad entrare nelle grazie di Nursel, riuscendo così ad avere libero accesso ai progetti dell'azienda. Non solo: Ozan è anche riuscito a a rubare l'identità digitale di Nursel con una mini telecamera fornitagli proprio da Oltan.

È perciò grazie ai soldi guadagnati con Oltan che Guzide ha potuto comprare lo studio: non c'era stato alcuno sconto, Ozan aveva coperto in segreto la parte mancante.

Questo legame tra il fratello e Oltan spaventa Oylum, che ne è molto preoccupata: ma Ozan è intenzionato ad andare avanti, perché solo stando vicino a Oltan potrà trovare il video con cui l'uomo sta rovinando la sua famiglia.