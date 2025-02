Tradimento, anticipazioni 2 febbraio: Oylum deve rinviare il viaggio, Tarik è ancora geloso di Guzide

Stasera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la serie turca, trasmessa il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata, oggi vengono trasmessi tre episodi, dalle 21:30 alle 0:05 circa.

Nuovo appuntamento in prima serata con Tradimento e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 2 febbraio a partire dalle 21:30 su Canale 5. Questa sera saranno trasmessi tre episodi. La soap turca si può vedere in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate già andate in onda. Dal 5 febbraio Tradimento prenderà il posto di Endless Love nel daytime del pomeriggio

Anticipazioni di Tradimento: Ozan viene assalito da uomini armati

Guzide scopre che Yesim ha raggirato Tarik: gli ha fatto credere di volerlo lasciare e di essere sparita per sempre, mentre in realtà si nasconde nell'appartamento di Burcu. Il suo scopo è farlo soffrire a tal punto da costringerlo ad assecondarla. La ragazza, messa con le spalle al muro, confessa tutto a Tarik, che però sceglie di perdonarla.

A quel punto, lui redige un nuovo accordo di divorzio da sottoporre alla moglie, apparentemente conveniente per lei. In realtà, Tarik rivela a Yesim di possedere un'ingente somma di denaro mai dichiarata, di cui Guzide è all'oscuro. Successivamente, mentre si reca dalla giudice per farle firmare i documenti, si imbatte in Sezai, invitato a cena da Guzide. Accecato dalla gelosia, Tarik va su tutte le furie.

Yesim si nasconde a casa di Barcu

Nel frattempo, Oylum sta per partire in segreto per New York, ma proprio quando sta per salire sull'auto di Tolga per dirigersi verso l'aeroporto, avverte un forte dolore alla mano; all'improvviso, perde completamente la sensibilità. A quel punto, Tolga decide di accompagnarla immediatamente in ospedale, nonostante lei si opponga: non vuole assolutamente perdere il volo per gli Stati Uniti. Alla fine, però, è lui ad avere la meglio.

Dagli accertamenti emerge che Oylum ha riportato la frattura di una vertebra cervicale dopo aver battuto la testa la sera in cui è stata aggredita. Sfortunatamente, le cattive notizie per lei non sono finite: dovrà rimanere a riposo per un po' di tempo, rimandando così il viaggio. Intanto, anche per Ozan la situazione si fa critica: mentre si trova in ufficio, subisce un assalto armato insieme ai suoi colleghi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Guzide scopre che Yesim ha ingannato Tarik.