Tradimento, anticipazioni 12 marzo: tra Oylum e Berham scatta il bacio

Episodio di Tradimento con un colpo di scena, quello in onda domani alle 14.10 su Canale 5. Protagonista Oylum, che in un momento particolarmente delicato, si lascia andare con un amico: Berham.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'episodio precedente

Nella puntata precedente abbiamo visto Ozan molto duro con la sorella. Il ragazzo infatti, aveva scoperto che quando Oltan è rimasto coinvolto nella sparatoria, erano presenti anche Oylum e Guzide. Ozan ha così chiesto alla sorella di scegliere: se vorrà continuare ad avere rapporti con lui, dovrà lasciare Tolga.

Ozan infatti ritiene che la vicinanza con Tolga, figlio del perfido Oltan, potrà metterla in pericolo anche in futuro.

A poco è servita la difesa di Guzide, convinta che la figlia debba poter scegliere da sola, senza imposizioni. Ozan è tanto preoccupato quanto irremovibile nel suo ultimatum.

Anticipazioni 12 marzo: Oylum bacia Behram

Oylum Yenersoy

Ecco invece cosa succederà nella puntata di domani.

Nazan invita Oylum al locale, su richiesta di Behram.

Mentre la serata scorre tranquilla, complice qualche bicchiere di troppo, Behram trova il coraggio e si apre alla ragazza, confessandole i propri sentimenti e baciandola.

Anziché ritrarsi, Oylum ricambia il bacio e se ne pente poco dopo. In preda all'agitazione, chiede a Behram di dimenticare tutto perché è stato un errore che non si ripeterà. Inoltre, Oylum gli chiede anche di non farne parola con nessuno. In preda al panico, la ragazza deciderà di andarsene. Però non tornerà a casa: si recherà invece all'ospedale, dove troverà Tolga al capezzale del padre, mentre Oltan sta lottando tra la vita e la morte.

Pensando a quello che è appena successo, Oylum è in preda ai sensi di colpa.