Tradimento, anticipazioni 11 marzo: Ozan mette alle strette Oylum

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Tradimento, la soap turca trasmessa da Canale 5.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, Ozan è molto preoccupato per l'incolumità della sua famiglia, e sarà molto duro con Oylum, chiedendole di fare una scelta davvero difficile.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Nell'episodio precedente Ozan aveva scoperto che il giorno della sparatoria, quando Oltan ha quasi perso la vita, erano presenti anche sua madre e sua sorella. Tolga infatti, aveva invitato Oylum e Guzide insieme a Oltan, per comunicare al padre, e farlo pubblicamente davanti a loro due, che avrebbe definitivamente chiuso i rapporti con lui. Al pensiero di ciò che sarebbe potuto accadere a Guzide e ad Oylum, Ozan aveva perso la testa e aveva deciso di prendere in mano la situazione.

Anticipazioni 11 marzo: Ozan vuole che Oylum faccia una scelta importante

Locandina di Tradimento

In pensiero per la sua famiglia, Ozan mette Oylum davanti ad una scelta molto difficile: o lui o Tolga. Ozan avverte la sorella che se rimarrà insieme a Tolga, allora lui non potrà più fare parte della sua vita.

Guzide interviene cercando di far ragionare il figlio: non deve essere tanto duro con la sorella, Oylum deve poter scegliere da sola cosa vuole per se stessa e per il futuro.

Intanto, Umit si accorda con Yesim per poter continuare a lavorare nel laboratorio. Per riuscire nel suo intento, Umit è dovuto ricorrere ai mezzi forti: ha infatti mostrato a Yesim un video in suo possesso. Il filmato la immortale mentre si accorda con Nihal per truffare Tarik. Yesim dunque cede al ricatto. Riguardo a Tarik invece, l'avvocato sta per affrontare proprio Nihal. Dopo aver incastrato Hayrettin, Tarik giura alla donna che la farà finire in carcere.